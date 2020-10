Comerciantes aseguran que Gaido no controlará las restricciones en Neuquén

Las modalidades de atención son delivery o atención en puerta, pero no hay controles ante el llamado al incumplimiento (foto Yamil Regules)

El lunes, el gobierno provincial anunció medidas de restricción en la circulación buscando disminuir los contagios en las ciudades con circulación comunitaria del virus. De las siete sólo acataron Centenario, Zapala y Neuquén. Aunque esta última, según los comerciantes autoconvocados - que no se sienten representados por la cámara- no hará inspecciones para verificar que las nuevas normas provinciales se cumplan.

Los que forman parte del grupo de negocios autoconvocados informaron a sus pares que la comuna "no adhirió" a la resolución provincial que establece nuevas medidas de restricción, y que los negocios pueden permanecer abiertos "en señal de protesta", debido a que no habrá inspección.

El Municipio, por su parte, ratificó que la ciudad de Neuquén "adhirió a las medidas" dispuestas por el gobierno provincial. Sin embargo, no se especificaron las acciones que se llevarán a cabo para dar cumplimiento. Según las pautas dictadas, los comercios sólo pueden funcionar con lso servios de take away (retiro en puerta) y delivery.

Como ocurrió desde que está en vigencia la nueva etapa de restricciones, los funcionarios del gabinete municipal no hacen declaraciones respecto al cumplimiento de las normas, en especial en lo que refiere a los comercios.

En las calles de la ciudad se vio un cumplimiento bastante dispar de las restricciones. En cuanto al comercio algunos dueños decidieron cumplir con las nuevas disposiciones, mientras que otros abiertamente no las aceptaron y decidieron permanecer atendiendo como lo venían haciendo. En este caso, hasta el momento, no se han informado de multas realizadas, ni clausuras de comercios.

El miércoles, los Comerciantes Unidos de Neuquén se manifestaron frente a la casa de gobierno y a la Municipalidad. En esta le solicitaron al intendente Mariano Gaido que tomara una decisión similar a la de Plottier para no cumplir con las restricciones.

"En los comercios no hay contagios, la gente se está contagiando en las plazas, en el Paseo la costa , pero no en los negocios de los pequeños comerciantes" destacaron los posteos de las redes sociales de comerciantes que motorizan la cruzada contra la venta sólo por delivery como en los primeros momentos de la pandemia.

El decreto del gobierno provincial rige hasta el 25 de octubre, con disposiciones que buscan evitar la circulación pública para frenar los contagios de coronavirus que tienen hasta las guardias médicas colapsadas con pacientes que esperan la internación en los hospitales de mayor complejidad que hay en la ciudad.