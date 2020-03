Comienza hoy el primer juicio por jurados de Río Negro

Un jurado popular integrado por desocupados, una ama de casa, estudiantes, un radiólogo, una médica y empleados de varios rubros juzgarán a partir de hoy a Marta Valle, que está acusada por la fiscalía como autora del homicidio agravado de su pareja, Fernando Esteban Huenuqueo.

Es el primer juicio por jurados en la historia de la provincia a partir de la implementación de la reforma procesal penal y se desarrollará esta semana en Bariloche.

El juicio comenzará con los alegatos de apertura del fiscal jefe Martín Lozada, que intentará demostrar en el desarrollo del debate que Valle apuñaló la madrugada del 23 de junio del año pasado a Huenuqueo, quien murió horas después como consecuencia de las graves lesiones.

Lozada explicará ante el jurado en qué consiste la acusación de la fiscalía contra la mujer y la prueba que presentarán en el juicio. Estará acompañado por la fiscal Betiana Cendón, que hizo la investigación del homicidio.

Mientras que el defensor particular Hugo Cancino adelantará a los jurados que durante las audiencias tratará de demostrar que la mujer es inocente porque ella no fue la autora de la puñalada mortal.

Es probable que en la primera jornada declare Valle, que intentará persuadir a los jurados de que es inocente. También se espera que declaren los primeros testigos.

Según la fiscalía, Huenuequeo y Valle fueron a cenar la noche del 22 de junio de 2019 a la casa de unos amigos, en la calle Namuncurá al 1300 de esta ciudad. Hubo abundante consumo de alcohol durante la comida y hubo una fuerte discusión entre la mujer y el hombre. Todo terminó cuando Valle le aplicó una puñalada en el pecho a Huenuqueo.

Los jurados que juzgarán a la mujer no podrán hacer preguntas ni a la acusada ni a los testigos. No estarán aislados. Podrán regresar a sus domicilios cuando finalicen las jornadas, pero el juez Marcos Burgos que dirigirá el juicio les solicitó el jueves que eviten buscar mayor información sobre el caso, para no perder la imparcialidad. Aunque el propio magistrado reconoció que esa misión será difícil de cumplir.

La ley vigente establece que para arribar a un veredicto de culpabilidad o para absolver a un imputado, los jurados deberán alcanzar la unanimidad.

“Si no se pudiese alcanzar la unanimidad tras un plazo razonable de deliberación, el juez, previa consulta con las partes, reconvocará al jurado a la sala y, previa consulta con su presidente, instruirá al jurado para que retornen a deliberar con la consigna que se aceptarán veredictos de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad con diez (10) o más votos”, indica la normativa. Si no se alcanzan los 10 votos, “la absolución será obligatoria”.

El primer juicio por jurados ha generado enorme expectativa en el Poder Judicial. Por eso, las miradas de los jueces -sobre todo de los miembros del STJ y del Procurador- estarán puestos en esta primera experiencia.