Cómo continuará la vacunación en Neuquén, que incluirá pacientes oncológicos

En dos días, en Neuquén Capital se vacunaron a más de 3.500 personas mayores de 60 años o entre 18 y 59 con factores de riesgo. Fue en el operativo de vacunación a demanda que se montó en el estadio Ruca Che y en el gimnasio del colegio Don Bosco. Con esas aplicaciones, se agotaron prácticamente las vacunas disponibles para primeras dosis y, hasta que entre nuevas, Neuquén continuará completando esquemas a las personas que ya tienen la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

Desde hace más de un mes, la prioridad en la vacunación contra el coronavirus está puesta en inocular con primeras dosis a la mayor cantidad de gente posible. Es así que, en todo el país, se pausó la aplicación de segundos componentes de todas las vacunas.

Sin embargo, en las últimas semanas, se retomó la tarea de completar esquemas a quienes hayan sido inoculados con Sinopharm ya que el acuerdo entre China y Argentina llegó a su fin y no está previsto el ingreso de más dosis de esa vacuna.

Neuquén, entonces, tenía un doble frente de vacunación abierto. Estaba colocando primeras dosis con las vacunas Sputnik V y AstraZeneca y completando esquemas con la procedente de China.

En medio de este operativo, el ministerio de Salud decidió implementar una nueva estrategia para inocular con primeras dosis a mayores de 60 y personas de riesgo, que fue la de dos jornadas de vacunación a demanda, sin turno y por orden de llegada. Tenían previsto aplicar 2.800 vacunas, pero la sobredemanda les hizo ampliar ese cupo y fueron 3.745 las personas vacunadas en la capital provincial.

No seguirá la vacunación a demanda

Con esas aplicaciones, según precisó, en diálogo con RÍO NEGRO, el director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, se alcanzó el 50% de las personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años que están previstas en la población objetivo.

Si bien, el resultado de la vacunación sin turno lo calificaron como "exitoso", Neira advirtió que se seguirá "convocando a personas en toda la provincia, a partir de la inscripción en la página, priorizando mayores de 60 y factores de riesgo entre 18 y 59 años".

"Fue una estrategia puntual en función de cómo se venía comportando la devolución de los llamados, puntualmente en la zona confluencia, por eso solo lo hicimos en Neuquén Capital. La verdad que funcionó muy bien, se vacunaron muchas personas", explicó quien está a cargo de la campaña de vacunación en la provincia.

También indicó que podría volver a implementarse se se repiten las condiciones. "La vacunación a demanda sigue estando como una estrategia posible de realizar, pero depende de cómo estemos con la devolución de llamados desde la página, eso sigue siendo prioritario, a toda persona que se haya inscripto se la va a llamar por teléfono y en función del volumen de dosis que tengamos disponible, la devolución de los llamados, se puede completar una nueva jornada a demanda en Neuquén capital o en otro lugar", detalló.

Cómo seguirá la vacunación

Lo cierto es que estos días de vacunación sin turno sirvieron para ir utilizando el remanente de vacunas que tenía la provincia y quedar a la espera de nuevas dosis. "Estamos con un pequeño remanente de 2.500, 3.000 dosis que se está aplicando en este momento, sobre todo en el interior. En la ciudad de Neuquén lo que se está haciendo es completar esquemas, pero si llegan primeras dosis, vuelve a tener prioridad aplicar primeras dosis", confió Neira.

Y explicó que en el caso que se vuelvan a superponer la necesidad de aplicar primeras y segundas dosis ninguno de los procesos se detendrá, sino que el estadio Ruca Che y Don Bosco quedarán para la aplicación de los primeros componentes, en tanto que el Gigante del Este se completarán esquemas.

Sobre el arribo a la provincia de más dosis de Sputnik V, que ya llegaron al país, el funcionario provincial señaló: "estamos esperando la confirmación oficial de cuántas vacunas le corresponderían a la provincia. Una vez que se libere de Anmat y esté hecho el proceso de desaduanaje nos informan la cantidad de dosis a recibir y la fecha".

Según el último reporte, Neuquén lleva aplicadas 155.797 vacunas, lo que incluye primeras y segundas dosis. Con ellas, según subrayó Neira ya se supero el 100% de mayores de 60 años y personal de Salud con primeras dosis y se alcanzó un 65% del total de la población objetivo estimada, también con una sola vacuna.

En esquemas completos, con las dos dosis, se alcanzó entre un 65 a 68%, del personal de Salud y de los mayores de 80. En tanto que en mayores de 690, el porcentaje ronda en un 18% de personas que recibieron ambas dosis.

Los pacientes oncológicos fueron incluidos en la población de riesgo

Hasta ahora, las personas con antecedente o diagnóstico oncológico no estaban incluidas en la población de riesgo a ser vacunada, ya que desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) no se había indicado en que casos era procedente y en cuáles no.

"Nosotros no teníamos una indicación concreta de qué paciente oncológico es "beneficiario" de la vacuna, porque una cosa es el antecedente oncólogico, otro es el reciente diagnóstico y otro un paciente en tratamiento con una patología aguda, son escenarios completamente diferentes y lo que nosotros no teníamos era la indicación de la Conain con ese grupo poblacional", contó el director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira.

Al mismo tiempo informó que la comisión nacional ahora sí dispuso cuáles son los pacientes oncológicos que deben recibir la vacuna. "Lo que actualizó la Conain respecto de pacientes oncológicos es diagnóstico reciente (menos de 1 año) o enfermedad activa, tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad decaída o no controlada", explicó sobre los nuevos factores de riesgo que se suman a los existentes hasta ahora. De todas formas indicó que deben contar con la indicación médica, ya que será el profesional tratante quien decida como proceder con el tratamiento en relación a la vacuna.