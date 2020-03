Cómo evitar noticias falsas o fake news sobre coronavirus

En Neuquén y Río negro, las falsas noticias sobre casos de coronavirus se difundieron rápidamente por las redes sociales y Whatsapp.

La provincia de Neuquén tiene siete casos sospechosos, pero ninguno confirmado. La información que circuló no estaba vinculada a ninguna fuente oficial, pero era verosímil, por lo que mucha gente dudó -o hasta creyó- lo que se compartía, incrementando una situación de preocupación o miedo sin fundamentos, más allá de la precaución y responsabilidad que es obligatorio tener en este panorama.

En Río Negro también se difundieron informaciones falsas sobre supuestos casos. Uno de ellos también involucró a un médico de Roca que si bien está en cuarentena, no fue un caso positivo al virus. La supuesta internación fue desmentida hasta por el propio ministro de Salud, Fabián Zgaib.

Pero lo que ocurrió en Neuquén y Río Negro es una situación que se repite en todo el mundo, por eso se comenzaron a difundir medidas para protegerse de la desinformación. Estas son las recomendaciones que brindó "Chequeado", el medio digital que verifica información a nivel nacional:

•Prestá atención a la fuente del contenido que consumís y no compartas aquella que no sea información oficial (de los Ministerios de Salud o la OMS). En medio de una pandemia, con un escenario tan dinámico como el que vivimos, las proyecciones y especulaciones no deben confundirse con los hechos.

•Cuidado con las alertas falsas. Difundí alertas sólo si provienen de organismos oficiales para no ayudar a crear más miedo y confusión.

•Si recibís una cadena de WhatsApp que dice “Reenviado”, prestá especial atención, porque eso significa que el autor de ese contenido no está claro y no es quien te mandó el mensaje.

•Tené también cuidado a la información parcial o sacada de contexto. A veces, las decisiones oficiales o los estudios científicos se comparten en forma parcial de manera interesada.

•¿Un título te llama la atención en redes sociales? Antes de compartirlo, es importante copiarlo y pegarlo en cualquier buscador. Si la noticia aparece entre los primeros resultados del motor de búsqueda con otras fuentes de información consideradas confiables (como medios de comunicación u organizaciones científicas o de salud reconocidas), es más probable que la información sea cierta. Si no aparece nada, sospechá y no lo compartas.

•Si recibís imágenes por mensajería sin conocer la fuente ni la autenticidad, alcanza con ir a Google Imágenes y hacer click en la cámara fotográfica para saber si ese contenido ya fue publicado antes y corresponde o no a una fuente confiable.

Infodemia

Desde "Chequeado" destacaron que la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una “infodemia”, es decir, la rápida propagación de rumores y contenidos falsos a través de las redes sociales.

El medio digital resaltó que, frente a la “infodemia” debemos estar alertas y se puede enviar el contenido sospechoso a Chequeado para que lo verifiquen (11-6379-0690) y no compartir contenidos sin analizarlos.

Las web oficiales para buscar información son https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 y https://www.neuqueninforma.gob.ar/ - www.rionegro.gov.ar