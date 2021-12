Comprometieron aumento en la ayuda a mujeres trans de Neuquén

Un grupo de mujeres trans de Neuquén reclamaron esta mañana en la sede de Desarrollo Social que los ingresos no les alcanzan para pagar el alquiler y que no hubo un aumento en el subsidio que reciben del gobierno, pese a las promesas del subsecretario de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Sostuvieron que por esta situación están en peligro de quedarse sin viviendas. Tras la protesta, desde el Ejecutivo se comprometieron a brindarles una respuesta.

“Abel Di Luca se comprometió a brindar una respuesta rápida, en la otra semana, ya como nuevo ministro”, indicó Pamela Quezada, una de las mujeres trans que reclama en la sede se Desarrollo Social ubicada en Anaya.

Dijo que el pedido llega por las dificultades para pagar el alquiler. «Ha aumentado todo. En mi caso subió el doble el alquiler y no llegó. Di Luca desde septiembre nos dijo que iba a aumentar el subsidio pero no ocurrió. Vemos que son promesas pero no pasa nada», sostuvo Pamela Quezada.

Sumó que otro punto es el cupo laboral trans, algo que reclaman al gobernador Omar Gutiérrez. «Hubo 60 personas anotadas y solo llamaron a dos. Esa ley que está en el país no se concreta en la provincia. No es que queremos ser beneficiadas, queremos un trabajo registrado como cualquier persona», explicó.

«No tenemos otra opción que reclamar ese aumento para poder seguir pagando nuestros alquileres, hasta que nos logré conseguir el Gobierno un trabajo registrado», sostuvo.

Indicó que reciben la ayuda 40 personas entre varones trans y mujeres trans.

«Son pocas las que tienen viviendas propias, la mayoría alquila«, expresó.