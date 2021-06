Con el 77% de los mayores de 45 años vacunados, cómo seguirá la campaña en Neuquén

Hasta ayer, la provincia de Neuquén aplicó 219.750 primeras dosis de vacunas contra el coronavirus. La población objetivo prevista al inicio de la vacunación, de 178.000 personas, ya fue alcanzada en amplios porcentajes, al menos con la primera dosis. Por ese motivo, desde el gobierno provincial se decidió incluir en el plan a personas sin factores de riesgo. Hoy se está vacunando, aún, a mayores de 45 años, pero ya está abierta la inscripción para mayores de 40 años.

Hoy llegaron a la provincia 11.900 nuevas dosis de la vacuna de AstraZeneca, que serán destinadas casi en su totalidad a primeras dosis. "Ya están en el deposito de zona metro, son vacunas que son destinadas a primeras dosis y un lote menor destinado a completar esquemas", aseguró en diálogo con RÍO NEGRO, el director de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira.

Y agregó: "ya se empiezan a aplicar aquí en Neuquén Capital, en don Bosco, Ruca Che y polideportivo Gigantes para personas mayores de 45 años que estén inscriptos en la página y que haya respondido satisfactoriamente al llamado telefónico y también para cualquier persona entre 18 y 49 años de edad con factores de riesgo". También se enviarán en el transcurso del día las dosis correspondientes a las distintas zonas sanitarias.

Es así que, en esta oportunidad, todas las vacunas se aplicarán con turno previo. No están previstos nuevos operativos a demanda con este envío de dosis. "No ofrecemos vacunación a demanda porque la demanda va a ser muy alta y volumen de dosis no va a poder suplir la demanda", explicó el responsable de la campaña de vacunación.

Respecto del avance de la campaña, el funcionario precisó que en el grupo de personas mayores de 45 años "estamos superando el 77% en toda la provincia, lo cual es muy importante". Aunque confió que "si desglosamos el porcentaje de avance en estratos más pequeños, todavía no representamos ese porcentaje porque recién estamos incorporando ese grupo poblacional, pero la verdad que venimos muy bien".

Esta semana, el gobernador Omar Gutiérrez, anunció la apertura de la inscripción para la vacunación a personas mayores de 40 años sin factores de riesgo. Sin embargo, según las estimaciones no es probable que se avance sobre ese segmento con este envío de vacunas, sino que se hará con los próximos que ingresen.

"Depende como se comporte la recepción de devolución de llamados de mayores de 45, hoy estamos entre 46 y 45 años dependiendo de qué localidad estemos hablando. Si mayores de 45 se siguen inscribiendo y el volumen de dosis no nos permite descender de 45 seguiremos llamando a esa edad. Es muy dinámico y muy cambiante día a día", señaló Neira.

Sólo 700 de las 11.900 dosis recibidas hoy estarán destinadas a completar esquemas de aquellas personas que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca hace tres meses o más, quienes también serán contactadas vía telefónica.

El domingo pasado, la provincia también recibió segundas dosis de la vacuna Sputnik V, fueron 6.000 dosis que están siendo destinadas a quienes tiene los esquemas pendientes desde antes del 19 de marzo, tal como lo aseguró Neira. "Esa fecha la establecemos en base a la cantidad de dosis y la distribución de esquemas pendientes en toda la provincia", explicó.

Son unas 70.000 personas las que esperan por el segundo componente de la vacuna rusa, sin embargo, el funcionario provincial aclaró que "no hay ninguna urgencia en términos de salir a completar esquemas porque no hay dificultad respecto de la eficacia de esa primer dosis, si el esquema se completa a los 20 días, a los 30 o a los 6 meses". La vacuna rusa es la única cuyas dosis tienen diferentes componentes.

"Seguimos con el lineamiento de Nación de priorizar primeras dosis e ir completando esquemas en función del volumen que reciba el país y empezar con aquellas personas que tienen esquemas de mayor antigüedad", concluyó Neira sobre el tema.

¿Me puedo vacunar si tuve Covid-19?

El funcionario a cargo de la camapaña de vacunación en la provincia explicó que "no hay ninguna contraindicación para vacunarse al alta médica" sino que el demorar la aplicación de las dosis en pacientes que hayan transitado la enfermedad durante tres meses respondía a una estrategia del gobierno nacional para "priorizar a aquellas personas de riesgo que no tuvieron covid y que con la vacuna generan inmunidad, ya que la persona que tuvo covid tiene inmunidad".

Sin embargo, confió que en la provincia eso no aplica y que las personas se vacunan al alta médica siempre y cuando estén incluidas en las poblaciones a vacunar según el momento de la campaña. "Eso lo fuimos evaluando en función del volumen de dosis que recibe la provincia y en esas instancias hemos llamado a personas que tuvieron covid, con el alta médica sin esperar los tres meses", indicó.

¿Cómo avanza la vacunación docente?

Según informó Matías Neira, responsable de la campaña de vacunación en la provincia, el sector de educación está alcanzado en un 85, 86% en toda la provincia. "Seguimos instando a las personas que se inscriban en la pagina y se sigue trabajando con los distritos escolares en algunas localidades que hay voluntad para vacunarse y quizás no se han inscripto en la pagina. Venimos trabajando muy bien con educación", confió.

El personal de educación comenzó a ser vacunado en marzo, pero el avance fue muy lento durante varios meses. Desde el gremio docente ATEN, aseguraron que recién el fin de semana pasado, se agilizó de forma considerable.

Y respecto del resto de los grupos de trabajadores esenciales que fueron incluidos recientemente, como los de la industria petrolera y transportistas, el director de Atención Primaria de la Salud indicó que "los fuimos incorporando progresivamente teniendo en cuenta la edad de los trabajadores y trabajadoras de eso grupos".

Por el momento, no hay un registro abierto para estos trabajadores sino que la vacunación se da a través de sindicatos, organizaciones y ministerios que los nuclean. "Se viene trabajando con los distintos ministerios en poder articular con los distintos espacios para que las personas se puedan vacunar", cerró.