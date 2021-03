Confirmaron que se vertieron efluentes cloacales en un arroyo de La Angostura

Durante casi todo el año pasado vecinos del barrio Once de Villa La Angostura denunciaron vertidos de líquidos cloacales al arroyo Las Piedritas. Sostenían que la planta de tratamiento inaugurada en junio del 2020 no funcionaba. Las instalaciones se pusieron en marcha en septiembre y en noviembre el gobernador de Neuquén anunció la firma de un convenio para avanzar en la cobertura del servicio cloacal a más barrios de la localidad. Sin embargo, el problema del vertido los efluentes cloales sin tratar al cause natural parece no haber terminado. Vecinos volvieron a denunciar esta situación y se constató la presencia de los mismos en el lugar.

Tal como informó el sitio local Diario Andino, una delegación de la subsecretaría de Ambiente de la Provincia fue hasta el lugar para inspeccionarlo y se constató que había restos de efluentes cloacales sin tratar aguas abajo del arroyo. En tanto que desde Obras Públicas indicaron que se enviaron notas a EPAS, quien opera la planta, y a CODAM, la empresa encargada de las conexiones, para delimitar responsabilidades.

Los vecinos del sector presentaron la denuncia por delito ambiental tras el vertido de líquidos cloacales crudos al arroyo Las Piedritas en la estación de bombeo de la Planta de Tratamiento en el juzgado Federal de Zapala y la Fiscalía Federal de delitos ambientales de Buenos Aires.

El derrame de efluentes sin tratar se habría producido en la tarde del lunes cuando rebalsó un pozo de acceso a una de las cañerías del entubamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, ocasionando que este cayera en el lecho del arroyo que al encontrarse seco ni siquiera pudo diluirlos.

Mientras que desde la empresa constructora y desde secretaría de Obras Públicas explicaron que se rompió una válvula y que para repararla debían vaciar el pozo, por eso además de hacerlo con mangueras y bombas derivaron los residuos cloacales al cauce del Piedritas.