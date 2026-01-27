CALF apuesta por la cardioprotección con la donación de desfibriladores en Neuquén

Como parte de su política destinada a la prevención en materia de salud, la Cooperativa CALF donó 18 desfibriladores a comisarías y destacamentos en la ciudad de Neuquén, con el objetivo de llegar a todos los habitantes de la capital provincial.

La medida integra los programas e iniciativas que coordina la médica Verónica Chiappe, directora del Servicio Asistencial de CALF, quien impulsa acciones enfocadas en la prevención, alcanzando áreas tan diversas como salud mental, vacunatorio, mamografías y servicios de enfermería.

El 13 de enero, el presidente de CALF, Marcelo Severini, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, firmaron un convenio para la entrega de 18 desfibriladores destinados a comisarías y destacamentos policiales.

“Desde la cooperativa trabajamos mucho en prevención de salud. Realizamos cursos de RCP y primeros auxilios en comisiones vecinales y escuelas. En este contexto es que la Cooperativa resolvió aportar los desfibriladores, con el fin de contribuir a que Neuquén pueda ser una ciudad cardioprotegida”, explicó la doctora Chiappe.

Fotos: Cooperativa Calf.

Los desfibriladores fueron entregados a comisarías y destacamentos policiales porque suelen ser la primera línea de acción ante una emergencia. “Apostamos a que la policía esté capacitada para poder actuar en casos de urgencias que requieran reanimación, por lo que firmamos un convenio con el Ministerio de Seguridad con este fin. Aquello que se hace en los primeros minutos de un paro cardiorrespiratorio es determinante”, detalló.

Además, explicó que los equipos llegaron con sus respectivos gabinetes, fundamentales para garantizar una correcta gestión de la emergencia. “Hay que señalizar la zona cardioprotegida, y debe haber una señal lumínica y también sonora que dé cuenta de la emergencia y active el sistema; todas estas condiciones las garantizan los gabinetes que entregamos junto con los equipos”, señaló.

Trabajo en equipo y articulación

Las distintas iniciativas en materia de salud expresan la responsabilidad y el compromiso social de la conducción de la Cooperativa, a cargo de Marcelo Severini, y del área destinada a la salud dentro de la estructura de CALF.

“Nuestra premisa —subrayó Chiappe— es la prevención: cómo prevenir un infarto, un ahogo o una convulsión. Lo mismo ocurre con la vacunación, que no garantiza evitar el contagio, pero sí una complicación grave”.

En 2023, a través del vacunatorio fijo de la Cooperativa, la entidad colocó unas 2.800 vacunas. Dos años después, esa cifra se multiplicó a 16.000. “En esto fue clave la incorporación del vacunatorio móvil, gracias a la comunicación y coordinación con el Ministerio de Salud, para llegar a la gente en diferentes lugares de la ciudad, lo que aumentó exponencialmente el número de personas vacunadas”, explicó la directora del Servicio Asistencial.

Otra experiencia destacada de CALF es el convenio que mantiene desde 2024 con la Fundación Austral en materia de salud mental, con el objetivo de prevenir y abordar trastornos en niños, adolescentes y jóvenes.

“Trabajamos en escuelas primarias y secundarias, en centros deportivos e incluso en jardines de infantes, en la detección de casos que hoy están en tratamiento. Contribuimos a identificar diagnósticos vinculados a la depresión, el aislamiento, el bullying o los trastornos de la alimentación, informando a las instituciones que alojan a los chicos”, detalló.

En este sentido, Chiappe remarcó: “Quienes trabajamos en salud tenemos una responsabilidad, que es la educación. La propuesta es salir al encuentro de la comunidad y sumar a la salud pública, con un compromiso que va más allá de nuestra misión central, que es la electricidad”.

Además, destacó dos ejes centrales de la política de la Cooperativa: el trabajo en equipo y la articulación interinstitucional. “Trabajar con los ministerios de Salud o de Seguridad, con la Fundación Austral en materia de salud mental o con la Municipalidad de Neuquén potencia los esfuerzos y permite alcanzar resultados como estos”.

Finalmente, adelantó que CALF trabaja en la ampliación de algunas prestaciones del vacunatorio fijo, ubicado en Mitre 675 de la ciudad de Neuquén, como servicios de enfermería y la incorporación de un consultorio de consejería en educación sexual integral. También aseguró que la Cooperativa continuará fortaleciendo las acciones en salud mental y el vacunatorio móvil, participando en distintos eventos comunitarios.