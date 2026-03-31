Donación de sangre: Neuquén destacó políticas públicas sostenidas y campañas de concientización

En un contexto nacional donde la donación de sangre enfrenta desafíos sostenidos, la provincia de Neuquén celebró sus avances con una política pública activa para fortalecer el sistema sanitario y garantizar la disponibilidad de sangre en el Sistema Público de Salud.

La donación de sangre es un componente esencial del sistema de salud: no puede fabricarse ni reemplazarse, y resulta clave para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, emergencias y enfermedades crónicas.

En Argentina, se estima que si entre el 3% y el 5% de la población donara sangre al menos dos veces al año, se cubrirían todas las necesidades transfusionales del país. Sin embargo, actualmente solo una parte de los donantes lo hace de manera voluntaria y habitual, lo que genera tensiones en el sistema sanitario.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de Neuquén explicó viene desarrollando distintas acciones orientadas a promover la donación voluntaria, regular y segura. Entre las principales líneas de trabajo se destacan:



● Campañas de concientización y promoción: se intensificaron las campañas públicas y las colectas externas para facilitar el acceso del donante e informar a la población sobre la importancia de donar sangre de manera habitual, especialmente en fechas críticas como vacaciones o feriados, cuando las reservas suelen disminuir.



● Fortalecimiento del Centro Regional de Hemoterapia: se trabaja en la optimización de los servicios de hemoterapia en hospitales públicos, mejorando los procesos de captación de donantes y garantizando estándares de calidad y seguridad transfusional.

● Promoción del donante voluntario y habitual: en línea con la Ley Nacional de Sangre, que establece que la donación debe ser voluntaria, solidaria y no remunerada, la provincia impulsa un cambio cultural hacia un modelo basado en donantes regulares.

● Articulación con el sistema nacional de salud: Neuquén acompaña las estrategias impulsadas a nivel país, que incluyen campañas en hospitales públicos para incrementar la cantidad de donantes voluntarios y mejorar la disponibilidad de sangre.

Además, recordaron que se continúa trabajando en la accesibilidad al sistema de donación, recordando que cualquier persona entre 16 y 65 años, con buen estado de salud y más de 50 kilos, puede donar sangre de manera segura. Estas políticas se enmarcan en una estrategia integral que busca no solo garantizar el abastecimiento de sangre, sino también consolidar una cultura solidaria en la comunidad.

La evidencia muestra que los sistemas basados en donantes voluntarios habituales son los más seguros y eficientes, ya que permiten contar con reservas estables y de mejor calidad. «De esta manera, la provincia de Neuquén reafirma su compromiso con la salud pública, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo un sistema que salva vidas todos los días», concluyeron desde la gestión.