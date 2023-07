Remax Confluencia con fuerte presencia en el Alto Valle

Gabriel Gómez (49) trabaja junto a su esposa Aixa Zenobi (49) para posicionar y hacer crecer a la oficina en Cipolletti, dándole la impronta local de dos mendocinos que llegaron para quedarse porque se enamoraron de la ciudad. Lideran juntos la franquicia desde 2020: “La incorporación de Aixa me dio un gran impulso”, asegura Gómez, quien comenzó con Confluencia hace nueve años.

Motivado por su amigo Gabriel López, el broker de Oportunidades, con quien comparte la pasión por las motos, el ingeniero electrónico dejó su trabajo en relación de dependencia en una petrolera neuquina para emprender en el rubro inmobiliario: “No estaba cómodo en el petróleo y estaba pensando en volver a Mendoza. Lo que me decidió a quedarme en el Alto Valle fue Remax”.

“Estábamos por empezar a construir nuestra casa después de comprar el terreno a través de Remax. Hubo incertidumbre, claro. Si no hubiese sido por el acompañamiento de la marca, no hubiese tomado la decisión de forma tan fácil. Lo vi como una posibilidad de crecimiento sabiendo que esta zona iba a seguir creciendo. Después me metí más en el rubro, estudié martillero, y cada vez me gustó más. Sobre todo, el enfoque que tiene Remax de lo relacional y la posibilidad de formar personas, de ayudar a gente a desarrollarse”, explica el martillero.

Gabriel Gómez junto su compañera y gerente Aixa Zenobi.



Acerca de Cipolletti, la pareja asegura que “tiene aún mucho potencial para desarrollarse. Tiene paisajes hermosos, tiene la accesibilidad y cercanía con Neuquén pero con un ritmo de vida un poco más tranquilo aún”. “Apostamos a que la ciudad siga creciendo de mano de la gestión púbica, de que el Estado acompañe el crecimiento del privado, que haya impulso a inversores”, confían.

Ambos afirman que “el modelo funciona, no hay duda, si hacés lo que hay que hacer, si ponés de vos y aprendés. Tiene una metodología ya estudiada que funciona y que se perfecciona todo el tiempo. Ahora cada vez es mejor y más fácil poder comenzar”. Gómez confiesa que en la pandemia, por ejemplo, “si no hubiese estado dentro de la red, creo que no lo hubiésemos superado como negocio. Eso me hace elegir la marca todos los días”.

Todos los brokers de las franquicias de Río Negro y Neuquén coinciden en que el modelo funciona, el éxito está asegurado. También acuerdan en otro punto: lo mejor que tiene es la posibilidad de formar emprendedores y la posibilidad real y concreta de crecer sin límites. Por último, un aspecto fundamental: el apoyo de la familia en la decisión de emprender.

Remax Confluencia, H. Irigoyen 66, Cipolletti. Martillero responsable Gabriel Gómez Mat. Nº 291 RP: 19

Sinergia



Nació hace 10 años de la mano de Thierry Davezac (56), un Ingeniero agrónomo que nació en Río Gallegos pero hace 40 años llegó al Valle y se enamoró para siempre de Neuquén. Trabajó de forma independiente de su profesión, como consultor de empresas, y también en cargos de conducción en la administración pública provincial.

“Nunca se me había ocurrido invertir en nada del mercado inmobiliario”, afirma Davezac, quien también se animó a invertir en su proyecto personal de la mano de su amigo Gabriel López. “Lo que más me gustó es que realmente podías tener un negocio propio, podías crecer indefinidamente. Otras franquicias no ofrecen eso; sos casi un empleado a veces aunque te digan lo contrario. Quería un negocio sin techo y Remax te lo permite”, detalla.

Thierry Davezac junto a dos asesoras inmobiliarias de su oficina, Natalia Sueldo (izquierda) y Viviana Camarata (derecha).



Davezac remarca, a su vez, que “lo bueno de esto es que podés ponerle tu impronta a tu negocio, eso es muy valioso para un emprendedor, podés expresar lo que vos sos”. “Mi modelo de negocio tiene que ver con trabajar en red, con el concepto de crecer juntos. Por eso el nombre de la oficina”, agrega.

Algo indispensable para el broker de Sinergia es que Remax forma y desarrolla personas: “No son empleados, son emprendedores que también tiene una formación única en el rubro. Somos totalmente superiores en calidad gracias a eso”. Remax agrega tecnología, atención, post venta, fidelización, “sostenemos relaciones verdaderas”, detalla Davezac.

Acerca de la plaza en Neuquén, el ingeniero asegura que “es muy pujante y recién arranca, tiene mucho más para crecer”. “No podemos quedarnos quietos. Tenemos que seguir creciendo en calidad y cantidad porque el mercado inmobiliario va a seguir expandiéndose y mucho. El progreso no se puede parar. La gente busca servicio, no se casa con lo romántico sino con el mejor servicio. Hoy nadie duda en el valle que Remax es el que más rápido y mejor logra las operaciones”, expresa.

“La franquicia trae la dinámica del mercado y hay negocios que no tienen capacidad de adaptarse a esa dinámica, se enquistan en modelos que la sociedad ya no quiere. Se trata básicamente de escuchar lo que quiere la gente, adaptarse al cambio y dar el mejor servicio en base a eso. La gente quiere servicio y lo quiere rápido. Nosotros, al ser una red, lo podemos dar. Además, cualquier franquicia tiene un equipo completo de profesionales para acompañar las operaciones. Dimos un vuelco completo al proceso: con abogados, escribanos, tecnología de procesos, marketing, desarrollo personal”, detalla.

Remax Sinergia, Hipólito Yrigoyen 347, Neuquén. Martillero responsable Sebastián Bonifacio Mat. N° 543

Revoluciona



Analía Muñoz (43) nació en Villa Regina pero vivió en Godoy hasta los 20 años. Tiene tres hijas, Sofia (13), Ana (11) y Lucia (9) que la apoyan y la acompañan en este nuevo desafío: hace solo un año es broker de la franquicia de General Roca, Remax Revoluciona después de 4 años como staff de la oficina que hoy cuenta con 16 asesores.

Analía Muñoz, Revoluciona.



“Empecé como manager, luego pasé a gerente y finalmente tomé la franquicia”, cuenta y explica que “lo que me llevó a querer ingresar a la franquicia fue el gran desafío que conlleva liderar este tipo de empresa; jamás había emprendido y entrar en este mundo me hizo ver la cantidad de posibilidades y satisfacciones que tendría”.

Acerca del sector inmobiliario en el Valle, Muñoz opina que «nosotros nos destacamos por trabajar sobre la necesidad del cliente, con el foco en sus objetivos y no en las propiedades y con esta metodología, la posibilidad de hacer negocios siempre está en alza”.

“A mi entender, un emprendedor debe tener objetivos claros, hábitos, motivación, impronta, autogestión y capacidad para auto liderarse. Eso sumando a Remax, que aporta apoyo y capacitación constante da un excelente resultado”, agrega.

Remax Revoluciona, Tucumán 1195, General Roca. Martillera responsable Vanesa Paulete | Tomo 1, FOLIO 037/059 MATRÍCULA 02-2022