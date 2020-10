Coronavirus: se consolida la caída de la curva de casos activos en Bariloche

Una cosa esa cuando recién empezábamos la pandemia y nos quedábamos todos guardados. Todos le teníamos respeto al covid. Me parece que hoy, seis meses después, la gente está cansada o cree que no es nada hasta que nos toca alguien muy cercano y duele verlos. Y como siempre digo: no todos los que llegan a un respirador salen.

Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.