Coronavirus: tres muertos y 122 nuevos contagios disparan la curva en Bariloche

Un amplio sector de la población de Bariloche se relajó estos días en el cumplimiento de las medidas de prevención, lo que disparó la curva de contagios. Así se desprende del análisis que hizo esta noche de viernes la secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, que informó además del deceso en las 24 horas últimas de tres pacientes, que habían contraído la COVID-19, en esta ciudad.

Se trata de dos mujeres de 60 y 71 años y un hombre de 70 años. La información oficial sostiene que desde principios de junio, cuando murió el primer paciente, hasta la fecha, 99 personas murieron tras haber contraído el virus en Bariloche.

Ibero aseguró además que entre las 16.46 del jueves y las 16.45 de este viernes, 59 pacientes se recuperaron en esta ciudad, mientras se confirmaron 122 nuevos contagios. Por eso, la curva subió hasta los 1.093 casos activos.

Así, Bariloche tiene por estos días la mayor cantidad de contagios en la provincia, la sigue San Antonio Oeste, con 182 casos activos, según los datos oficiales.

La funcionaria provincial contó que hay unas 4.000 personas aisladas en Bariloche porque son contactos estrechos de los casos positivos. Hace un mes, los casos activos eran 792 y 74 pacientes habían muerto en Bariloche, de acuerdo al reporte oficial. En un mes, los contagios y los decesos aumentaron de forma sostenida.

Ibero dijo en la conferencia de prensa de esta noche de viernes que había 4 camas de terapia intensiva libres en Bariloche. Sostuvo que 29 camas estaban ocupadas con pacientes de COVID-19 y otras 11 con pacientes con otras patologías.

Aseguró que el 76 por ciento de las camas de terapia de la provincia estaban ocupadas. Aseveró que había 3 camas libres en Cipolletti, 5 en Allen, 7 en Roca, 1 en Ingeniero Jacobacci, 18 en Viedma y 5 en Villa Regina.

“RÍO NEGRO” le preguntó a Ibero si el incremento de los casos estaba relacionado con la apertura turística en Bariloche. “Es el movimiento de personas. Si hay movimiento de personas hay movimiento de virus”, respondió. “Estoy convencida de que es mucho más por la relajación de todos, de creer que no hay virus, que ya está”, afirmó.

Desde finales de marzo pasado, cuando se detectaron las primeras personas contagiadas en esta ciudad, hasta el momento, 7.663 personas contrajeron la COVID-19. La información oficial dice que 6.471 se recuperaron y 99 murieron. Por eso, quedan 1.0993 contagiados.

“El que es contacto estrecho y debe quedarse 14 días, como se siente bien sale y nadie lo controla y no le importa”, lamentó. “El que es positivo y al día 7 se siente bien y sale y durante 10 días sigue contagiando”, recordó.

“Creo que nos olvidamos todos de todas estas cosas que hace 9 meses que venimos hablando”, opinó.

“El que es positivo debe quedarse 10 días en su casa, el que es contacto estrecho, 14 días se tiene que quedar en su casa, aunque se hisope el día 7, 14 días se tiene que quedar porque durante todos esos días sin síntomas puede estar contagiando”, recordó.

A mí me preocupa mucho más que se junten. Ahora, viene el momento del eclipse. Va a ir mucha gente a verlo, está buenísimo que lo veamos, porque va a ser afuera, pero por favor mantengamos los 2 metros de distancia, con el barbijo puesto”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno rionegrino.

“De cada uno de nosotros depende esto y el que realmente hoy es contacto estrecho y está aislado, no vaya a ver el eclipse, no salga afuera, no se junte con otro, porque la verdad que así podemos frenar lo que hoy volvió a subir”.

En el reporte oficial se consignó que en las 24 horas últimas 192 pacientes se curaron en la provincia, entre ellos, los 59 de Bariloche y 4 de El Bolsón. Ibero dijo que en ese mismo período, murieron 8 pacientes en Río Negro, incluidos los 3 de Bariloche. Y comunicó que se confirmaron 304 nuevos contagios en la provincia, sumados los 122 de Bariloche, 2 de Dina Huapi y 6 de El Bolsón. Por eso, había hasta ahora 2.226 casos activos en la provincia.

Recuerden que el virus no se fue. Que sigue habiendo virus en nuestra provincia”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

"Otra vez tenemos muchos casos. Veníamos teniendo una tendencia bajando pero ahora subió”, observó. Y mencionó que tal vez se explica en todas las reuniones que hubo 14 días atrás.