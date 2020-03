Coronavirus y la necesidad de flexibilizar el cepo para los varados en el exterior

Flexibilizar el cepo, clave para paliar la angustia de los que todavía quedan en el exterior.

Las nuevas medidas tomadas por el gobierno nacional, entre las que se encuentra la suspensión de la repatriación de argentinos en el exterior, deben ser acompañadas por cambios internos que permitan mejorar las condiciones de las personas que quedaron fuera del país.

Si bien no hay datos oficiales, cerca de 10.000 argentinos quedan todavía por fuera de las fronteras argentinas. Desde el Gobierno aseguran que Cancillería va a gestionar ayuda a cada uno de los ciudadanos, pero todos somos conscientes del poco margen de acción que pueden llegar a tener una embajada o consulado en el exterior. Ni hablar de las limitaciones económicas como para comenzar a dar dinero a diestra y siniestra.

Frente a este escenario de ansiedad no hay que descartar que muchos de los argentinos se dirijan en pocas horas más a las oficinas argentinas en el exterior, desbordando cualquier tipo de ayuda ordenada.

La mayor parte de los ciudadanos que hoy quedaron varados en el exterior, tienen cierto poder adquisitivo o familiares que lo pueden ayudar transfiriendo fondos hacia donde ellos hoy están varados. Los que pueden, usan la tarjeta de crédito o retiran unos pocos dólares (50) mensuales por cajero. Pero con eso solo no alcanza para estar fuera del país por el tiempo que exija la pandemia.

La mayoría de las personas que no han sido repatriadas no tienen cuentas en el exterior. Desde una cuenta de argentina se podría girar dinero hacia otra de un tercero en el país de destino (amigo, conocido, etc.) y, a través de este tercero, percibir el dinero.

Pero el problema está aquí en el cepo que se impuso el año pasado para mitigar la fuga de divisas. Hoy un argentino “de a pie” no puede transferir una cantidad definida de dólares al exterior y menos aún a cuentas de terceros.

Por ello es muy importante que se flexibilice el cepo cambiario para todas aquellas personas que justifiquen la necesidad de transferir dólares o euros a familiares o conocidos en el exterior para poder paliar este exilio obligado.