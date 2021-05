Aumentaron los hisopados por covid y la positividad llegó al 30% en Neuquén

Tal como aseguró, la semana pasada, la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve, la provincia ya está en la segunda ola de contagios de coronavirus. Lo demuestran la curva en alza de los contagios positivos, pero también la cantidad de testeos que se realizan y su índice de positividad. En Neuquén capital, durante los primero días de mayo, este valor se incrementó respecto de los meses anteriores.

En la última semana de abril y en consonancia con el aumento de casos positivos para Covid-19, el trailer Detectar instalado en el centro de Neuquén amplió sus horarios de atención. "Venimos en un aumento progresivo de los casos en las últimas semana y visto el aumento de casos y la posibilidad de una segunda ola, aumentamos los horarios del Detectar del centro y estamos sosteniendo los Detectar de Villa María los días sábados, y de lunes a domingo con el detectar de Ruca Che", explicó en diálogo con RÍO NEGRO, el subjefe de la Zona Sanitaria Metropolitana, Martín Giménez.

Pese a la ampliación de las horas de atención en el centro de testeos más convocante de la ciudad, se siguen viendo a diario filas de gente que espera ser hisopada. Es que, tal como aseguró Giménez, la demanda están en crecimiento al igual que el índice de positividad. "Al tener mayor cantidad de personas con síntomas respiratorios, que pueden ser covid o no, se acerca más gente. Y también hemos tenido un aumento de la tasa de positividad de esas personas", indicó el subjefe de la Zona Sanitaria Metropolitana, a cargo de los dispositivos Detectar de la capital neuquina.

"A finales de marzo veníamos con una positividad, en promedio, de 19%, 20% de personas positivas con test rápido. Para mediados de abril eso empezó a subir y llegó a estabilizarse cerca del 20, 21% y terminamos con un promedio de todo el mes de abril de un 25%, 26, eso implica que va subiendo el porcentaje", precisó Giménez y agregó que "en estos días de la primera semana de mayo ha aumentado la tasa de positividad", llegando a un 30% de quienes se somenten a test rápidos en los dispositivos Detectar.

Pero no sólo aumentaron los casos positivos identificados sino también la cantidad de hisopados. "Antes de este aumento de casos, veníamos teniendo 50, 60 hisopados como mucho y hoy estamos teniendo, casi todos los días, 80 o 75, como mínimo. Tenemos un promedio mucho más alto de gente que se está acercando a hisoparse".

Más allá de la gran demanda que se está viendo en los Detectar, Giménez aseguró que "en este momento estamos cubriendo la demanda que está llegando. Hasta ahora no es necesario abrir nuevas locaciones porque venimos casi sin demanda rechazada, cumpliendo el objetivo de brindar diagnóstico rápido a todas las personas que se acercan", aunque no descartó que en un futuro puedan sumarse más centros de testeo.

También aseguró que hay "mucha gente que se acerca que no tiene criterio para hisoparse. Recomendamos que la gente no se acerque si no tienen criterios porque es exponerse a un riesgo innecesario". En este sentido, recomendó que las consultas previas se realicen al 0800-333-1002.

Y respecto a las edades que más acuden y que más positivos arrojan en los testeos confió que son "edades medias". Y detalló: "arrancan desde los 20, 25 años hasta los 60 años. Tenemos gente mucho más grande que se acerca, pero el promedio es de 30, 40 años, que coincide mucho con los reportes de los casos positivos".