Críticas al viaje de la pareja de Omar Gutiérrez a España

María Luisa Cuesta, pareja del gobernador Omar Gutiérrez viajó a España, lo hizo por motivos "estrictamente familiares" y acompañada de integrantes de su grupo familiar, dado que "son personas que tienen la doble ciudadanía argentina-española". Así lo explicó hoy el propio mandatario provincial. La oposición se manifestó en contra de ese viaje y pidió explicaciones de cómo Cuesta se trasladó desde Neuquén a Buenos Aires

La noticia se conocía extraoficialmente desde el miércoles cuando sucedió el viaje. RÍO NEGRO pidió confirmación oficial en ese momento, pero no obtuvo ninguna respuesta.

La respuesta llegó hoy por parte del propio gobernador que con la intención de contrarrestar las críticas confirmó el viaje. "Es un viaje fundamental, justificado en razones de índole personal y familiar", dijo Gutiérrez esta mañana, en conferencia de prensa.

Lo cierto es que las críticas se agudizaron con la confirmación de lo que hasta hoy era un rumor. Legisladores de la ciudad y la provincia criticaron al entorno del gobernador por movilizarse fuera del país en medio de la cuarentena por coronavirus que exige a los ciudadanos a no realizar desplazamientos.

Beto Rivero, diputado nacional por Neuquén (Frente de Todos) señaló: "Es un acto injusto ante tantos y tantas coprovincianos que respetan las disposiciones que existen para movilizarse y afianzan la ética del cuidado".

"Todos tenemos razones estrictamente #familiares y #personales para ver a nuestros familiares, pero las medidas impuestas por el Gobernador @OmarGutierrezOk nos impiden hacerlo. #TodosSomosMarisa", tuiteó la concejala por Democracia Cristiana, Nadia Márquez, al respecto.

Y agregó: "No me satisfacen las explicaciones del Gobernador @OmarGutierrezOk. Todos tenemos razones estrictamente #personales y #familiares para viajar o ir un #domingo a lo de un familiar. #TodosSomosMarisa porque todos tenemos razones familiares, pero no a todos nos dejan #viajar".

También la concejala Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, Angélica Lagunas se manifestó en contra del viaje de Cuesta. "Ha causado indignación en decenas de miles la noticia que ha estado circulando todos estos días y que recién el día de hoy el gobernado Omar Gutiérrez ha tenido que aceptar. El viaje de la señora esposa del gobernador Gutiérrez a España fue una realidad y en una realidad. Ha desatado un escándalo porque muestra las desigualidades y la impunidad con la que se muestra el poder", señaló ella en un video que difundió entre periodistas.

Gutiérrez no detalló como fue el viaje, pero según se pudo saber se habría concretado el miércoles pasado desde el aeropuerto de Ezeiza con destino al de Barajas en Madrid. Ese día salió un vuelo de repatriados de Aerolíneas Argentinas a las 12:10. Lo que aún se desconoce es cómo Cuesta se trasladó desde Neuquén hasta el aeropuerto de Ezeiza.

Y en eses sentido se manifestó el diputado nacional Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez. "Por supuesto que nadie objeta las libertades individuales de viajar adonde se quiera, pero no se trata de un tema personal el uso de aviones o recursos de todos en plena pandemia para ir desde Neuquén a Buenos Aires, y eso no fue aclarado aún", tuiteó el diputado.

Este diario consultó ayer al secretario general de la Gobernación, Leonel Dacharry, sobre el uso de los aviones oficiales de la provincia y detalló que hubo tres vuelos en esos días: uno a San Fernando y otro a San Martín de los Andes.

"El viaje a España que se da en medio de la cuarentena y de esta pandemia, tiene un altísimo costo y se da en conjunto con grandes restricciones que tiene el conjunto del pueblo neuquino. Por eso esta noticia ha indignado a la mayoría de la población, indigna a los que recibieron sanciones cuando salieron a hacer una changa, para llevar el sustento diario a sus casas tuvieron que ser víctimas de grandes multas, de aperturas de causas en la justicia, y a muchos de ellos se les sacó su propio vehículo que era su herramienta de trabajo. Indigna a los que perdieron familiares dentro del país y que no pudieron ir a despedirlos producto de no poder realizar un viaje y de las grandes restricciones que hay", agregó Lagunas.

Y es justamente ese el sentimiento que se vio reflejado en las redes por diferentes usuarios.