Críticas y aplausos por el planteo para el barrio privado de Neuquén

La oferta del Ejecutivo Municipal para regularizar las condiciones de toma que mantiene el barrio privado de Neuquén trajo severas críticas de varios sectores, así como reconocimientos y elogios.



El bloque de Juntos por el Cambio se llamó a silencio. Tanto desde la UCR, como del PRo, NcN, Somos Neuquén, respondieron que esperarán a que el acuerdo llegue al Deliberante para opinar.



“El country no puede pretender 20 años más de ocupación de las 8 hectáreas” señaló desde el Frente de Todos, Marcelo Zúñiga.



Evaluó que Gaido “debe resolver el tema y representar los intereses de los vecinos. La restitución de las tierras del parque reserva es requisito para cualquier conversación de buena fe: hay una ocupación ilegal de la sociedad anonima con poder económico y político, que negocia” dijo.



Desde Libres del Sur, Cecilia Maletti, rescató el avance en resolver un tema que hace décadas está pendiente. “La cesión de esa franja costera es una obligación, es el camino de sirga que debe estar libre y que Rincón Club no cumplió en dejar abierto. Por otra parte, me parece justo que se pida un resarcimiento, hay que ver si está a la altura de lo que se quiere resolver; no se debe permitir que al municipio se le escape de las manos proteger su patrimonio”, sostuvo.



Desde el oficialismo, el concejal Atilio Sguazzini (MPN) destacó que quienes hablan de una negociación de la apertura de la costa por las 8 hectáreas de la reserva natural hacen una “interpretación forzada” del ofrecimiento al country.



“El Rincón debe devolver las 8 hectáreas y la apertura de la costa del río se debe hacer igual: se les pide una compensación por el uso de tierras que tienen que devolver, se abren las vías de circulación y se le puso un precio a las tierras de circulación interna “, describió.

Desde la comisión vecinal de barrio Rincón de Emilio (pegados al contry privado),el presidente de la comisión, Federico Sánchez, dijo que los vecinos están contentos “de que se empiece a cumplir la ley con la apertura de la costanera”.

Recordó que el código civil exige la costa libre en 15 metros para el uso toda la ciudad. Habló de un “ trato desigual” para con “usurpadores” del country respecto de sectors de escasos recursos. “Con el country se contempla y negocia pese a que está usurpando hace muchos años”, señaló.

Por su parte, la multisectorial del Parque Bardas Norte tildó de ilegal la oferta al barrio privado.



“La venta de tierras públicas (por los 171 millones por remanentes públicos en el lugar) no se puede hacer en forma directa, lo debe aprobar el Deliberante y tienen que licitar ”, criticó uno de los voceros Daniel Gómez.

Agregó que ”cualquier ofrecimiento de uso de las 8 hectáreas es ilegal si no interviene la Unidad de Gestión” de las tierras de lParque Norte.

“Se está ofreciendo una compra exclusiva para el country de los remanentes públicos que hay en el lugar; se realiza un anuncio del que no se dan todos los detalles y se tiñe de sospecha todo el proceso, mientras la recuperación de la costanera es una obligación del municipio”, dijo.