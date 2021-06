Cuál es el riesgo de la variante Delta de coronavirus

La humanidad está siendo de nuevo golpeada por las variantes del coronavirus cada vez más contagiosas, como la llamada “Delta”. Esta variante ya causó un desastre humanitario en India, y está provocando un notable aumento de los contagios en el Reino Unido. En Argentina se detectaron dos casos de esta variante, que fueron aislados según informó la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

En septiembre del año pasado, con la emergencia de otra variante que ahora se llama Alfa, Inglaterra había tomado medidas como el confinamiento y empezó con el plan de vacunación a principios de diciembre. En abril, se logró bajar a 2100 casos diarios en ese país y se abrieron los restoranes y los gimnasios.

Pero ahora Inglaterra tiene de nuevo más de 5.000 casos diarios y se debe a la presencia de la variante Delta. Fue detectada en el Reino Unido en abril pasado en un viajero que había venido de la India.

“Muchos científicos pensamos que tiene que ver con que Inglaterra estaba intentando aumentar el comercio con India, y eso demoró el control de los viajes desde ese país. También hubo otro error es que no se subieron los reportes de casos nuevos durante una semana y no se hicieron los rastreos de contactos. Entre las personas más afectadas en el último mes, gran parte no se habían vacunado”, comentó la médica argentina Marta Cohen, quien trabaja en el Hospital de Sheffield, como Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética en Inglaterra. Ante la presencia de nuevas variantes, “conviene dar la segunda dosis ahora y no postergarla”, subrayó la doctora Cohen.

En los Estados Unidos y Bélgica, España, Francia, Alemania, entre otros países, el número de casos es aún pequeño, pero la tendencia va hacia un crecimiento exponencial a pesar de que ya se avanzó con los planes de vacunación.

La variante Delta parece ser entre 50 y 70% más contagiosa que la variante Alfa (Reino Unido). La infección estaría asociada a un mayor riesgo de hospitalización y la efectividad de vacunas con una única dosis para prevenir enfermedad sintomática sería de alrededor del 33%. Este nivel de protección es mucho menor que para otras variantes circulantes.

Según señaló a RIO NEGRO Rodrigo Quiroga, investigador en bioinformática del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba, “se necesita un mejor control de la frontera en la Argentina para evitar el impacto de la variante Delta. Es fundamental destacar que haya mayores controles que minimicen la cantidad de infectados que ingresen al país. Porque permitiría minimizar o demorar los contagios mientras avanza la vacunación”.

El aumento exponencial de casos -según el doctor Quiroga- dependerá del número de viajantes infectados que ingresen al país y que se apliquen cuarentenas obligatorias de 5 días como mínimo a esas personas. “Estas medidas deberían ser independientes de los estudios diagnósticos que los viajeros acrediten, atendiendo a que se obtienen resultados positivos en un 30% o menos de los infectados cuando se los testea previo al día 4 post-infección. Hay que priorizar la vida de decenas de miles por sobre la comodidad de quienes llegan de viaje”, enfatizó.