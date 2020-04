Cuarentena y adicciones: “Tengo amigos que todavía se drogan, quiero que lo lean”

Miguel estaba en un centro terapéutico de Roca, cumpliendo el último tramo de un proceso que lo llevaría a la reinserción paulatina y fue enviado a su casa por la cuarentena.



“Somos como 20 o 23 chicos y había que aislar un poco. Los que quedaron allá son más que nada los que no tienen adónde ir o están en situación de calle o son de otros lados”.



“Ahora en casa, los devocionales los hago solo a la mañana. No quiero perder esa costumbre, porque leer la palabra de Dios me llena, me tranquiliza un montón. Yo sufría con las drogas. Tenia ataques de ira y pasé mucho tiempo así en mi casa, encerrándome… Y volver así de golpe me chocó un poco ¿no?, más allá que obviamente la extrañaba y a mi familia, pero es un cambio muy fuente”.

Antes, cuanto me enojaba, mi cuerpo se calentaba y como que emanaba ira. Ahora rezo y como que se me baja toda la adrenalina. Es impresionante”. Miguel, 23 años

“Sé que estoy fuerte… ¿Drogar?, te digo la verdad y soy sincero, no tengo ni tentación al cigarrillo, ni siquiera. En mi casa nadie fuma”.

“Conozco los chicos de allá y algunos tienen familias que les dan muy poca bola. Siempre les dije que son “guerreros de Dios” porque están solos y pueden y se aferran mucho a la plegaria. Eso me enseñó un montón porque siempre me dijeron ‘la suerte es que tenés a tu familia’ y es verdad”.



“Tengo amigos que todavía se drogan, quiero que sepan que no es difícil… Cuesta pero se puede”.