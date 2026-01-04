Sobreviviendo el camino a casa, la historia de amor más vista de Netflix

“Sobreviviendo el camino a casa” es una de las películas más vistas durante el 2025 en Netflix. Dirigida por Richard Boddington que recientemente aterrizó en el catálogo de Netflix, se convirtió en una de las opciones favoritas para ver en familia.

Es un drama de aventuras emotivo, apto para todo público y que destaca el vínculo incondicional entre el ser humano y los perros, sin recurrir a escenas de “golpes bajos”.

En diciembre de 2025 se ubicó en el puesto 3 del Top 10 de películas más populares en Argentina.

Además de en Argentina, el film ha logrado ser tendencia en otros países de la región como Costa Rica, República Dominicana y Chile, apareciendo en las listas de recomendaciones populares de la plataforma durante noviembre y diciembre del año pasado.

El filme relata la angustiante travesía de Royce Davis, un hombre con discapacidad visual, y Chinook, un valiente Alaskan Malamute. Tras naufragar, ambos deben cruzar la naturaleza salvaje de Canadá para reencontrarse con su familia.

Esta historia se destaca por evitar los efectos digitales y apostar por el realismo de la actuación animal. Richard Boddington, director de la película, defiende el uso de animales reales frente a las creaciones por computadora. Según el cineasta, “trabajar con estas criaturas permite capturar emociones genuinas que la tecnología no logra replicar”.

Boddington seleccionó específicamente a la raza Alaskan Malamute por su imponente físico y belleza. El perro que da vida a Chinook, llamado Iikona, ya había participado en producciones anteriores del director, demostrando una inteligencia excepcional en el set de esta película.

Uno de los momentos más impactantes de la historia ocurrió durante una escena de riesgo. Cuando el actor Steve Byers queda atrapado bajo un tronco, la reacción del perro fue totalmente real. “Iikona estaba fuera de sí porque pensaba que Steve estaba realmente herido”, explicó Boddington. El animal se mostró confundido al ver que el equipo técnico no intervenía, lo que generó una conexión emocional profunda que se percibe a través de la pantalla de Netflix.