Ángela Torres llega al Movistar Arena y ya están a la venta de entradas: cómo comprarlas

El crecimiento vertiginoso de Ángela Torres no tiene techo. Luego de un año consagratorio que incluyó pantallas en Nueva York y la apertura de los shows de Shakira, la artista anunció el hito más importante de su carrera musical: su primer concierto propio en el Movistar Arena de Buenos Aires, programado para el próximo 9 de diciembre.

La expectativa entre sus fanáticos es total y las productoras ya pusieron en marcha el sistema para adquirir las ubicaciones de un show que promete recorrer de punta a punta su exitoso álbum debut, «No Me Olvides».

Guía de servicio: cómo y cuándo comprar las entradas para el Movistar Arena de Angela Torres

El proceso de venta para el concierto del 9 de diciembre se dividirá en dos etapas bien diferenciadas a través de los canales oficiales. Ya se encuentra habilitada de manera digital para los usuarios de la plataforma Lemon.

La venta general se abrirá de forma automática una vez que se agote el cupo de la preventa, permitiendo la compra con todos los medios de pago disponibles. Los tickets se gestionan únicamente a través de la web oficial del Movistar Arena.

El trampolín neuquino y un 2026 de oro

Para el público del Comahue, el fenómeno de Ángela Torres no es una novedad. La cantante viene de consolidar su masividad tras presentarse ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, un show que la propia artista recuerda como uno de los momentos más masivos y emotivos de su trayectoria, y que sirvió de espaldarazo antes de su reciente paso por el Lollapalooza Argentina 2026.

El gran presente de la joven de 24 años también tiene su correlato en la industria. Recientemente se alzó con el Martín Fierro a Mejor Talento Revelación en el rubro streaming y recibió tres nominaciones clave para los Premios Gardel 2026, donde competirá en las categorías de «Mejor Álbum Pop» y «Canción del Año» por su hit «Tu favorita». Con el respaldo de su imagen proyectada en el mismísimo Times Square de Nueva York, el desembarco en el Movistar Arena promete ser la coronación perfecta para la nueva reina del pop argentino.