Netflix se prepara para cerrar 2026 con una programación que combina romance, suspenso, drama y grandes producciones internacionales. Durante diciembre, la plataforma sumará nuevas series, adaptaciones literarias y películas protagonizadas por reconocidas figuras de Hollywood, además de una producción argentina que promete despertar el interés del público local.

Entre las novedades se destacan una nueva adaptación de Orgullo y prejuicio, la serie Unaccustomed Earth y la película Felicidades, protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani. También llegará una producción dirigida por David Fincher, con Brad Pitt como protagonista y guion de Quentin Tarantino.

Netflix en diciembre de 2026: las series que llegan a la plataforma

Orgullo y prejuicio: estreno el 3 de diciembre

Una de las apuestas más importantes del mes será Orgullo y prejuicio, la nueva adaptación de la célebre novela de Jane Austen.

La miniserie contará con seis episodios y estará protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, quienes interpretarán a Elizabeth Bennet y al señor Darcy.

La historia seguirá los conflictos familiares, las diferencias sociales y los desencuentros amorosos de los protagonistas, en una nueva versión del clásico literario.

El elenco también incluye a Olivia Colman y Rufus Sewell, mientras que Dolly Alderton estará a cargo de la adaptación y Euros Lyn de la dirección.

Trinity: estreno previsto para el 1 de diciembre

Para quienes prefieren las historias de suspenso, Netflix prepara Trinity, una serie que combina espionaje, secretos políticos y amenazas internacionales.

La producción está protagonizada por Gugu Mbatha-Raw y Richard Madden.

La trama sigue a una comandante de un submarino nuclear estadounidense que comienza a descubrir una red de secretos vinculados con un alto funcionario del gobierno.

La serie fue creada por Jed Mercurio, responsable de reconocidas producciones de suspenso como Bodyguard.

Unaccustomed Earth: estreno el 17 de diciembre

Unaccustomed Earth será otra de las novedades destacadas del mes.

Inspirada en los relatos de la escritora Jhumpa Lahiri, la serie explorará los vínculos familiares, las tradiciones culturales y los conflictos personales dentro de una comunidad de origen indio en Estados Unidos.

La historia comenzará cuando una crisis de salud obligue a una familia a regresar al país y enfrentar decisiones que habían quedado pendientes.

Freida Pinto integra el elenco de esta producción que combina drama familiar y romance.

Netflix estrena Felicidades: la película argentina con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Entre los lanzamientos anunciados para diciembre también aparece Felicidades, la nueva película argentina protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

La producción está dirigida por el cineasta español Álex de la Iglesia, reconocido por su estilo que combina humor negro, situaciones disparatadas y personajes atravesados por conflictos inesperados.

Se trata de una adaptación audiovisual de la obra teatral del mismo nombre.

Netflix confirmó que la película formará parte de su programación de diciembre, aunque todavía no precisó públicamente el día exacto de estreno.

La producción integra la apuesta de la plataforma por las historias realizadas en Argentina.

Brad Pitt llega a Netflix con una nueva película dirigida por David Fincher

Otra de las grandes novedades será The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, cuyo estreno en Netflix está anunciado para el 23 de diciembre.

La película recupera al personaje interpretado por Brad Pitt en Había una vez en Hollywood, la producción de Quentin Tarantino estrenada en 2019.

En esta oportunidad, la dirección estará a cargo de David Fincher, mientras que Tarantino firma el guion.

La historia transcurre en Los Ángeles durante 1977 y sigue las nuevas aventuras de Cliff Booth, quien continúa moviéndose en los márgenes de la industria cinematográfica.

El elenco incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan y Carla Gugino.

Qué ver en Netflix durante diciembre de 2026: las fechas para agendar

Entre los estrenos anunciados para el último mes del año se encuentran:

1 de diciembre: Trinity, serie de suspenso y espionaje.

Trinity, serie de suspenso y espionaje. 3 de diciembre: Orgullo y prejuicio, nueva adaptación de Jane Austen.

Orgullo y prejuicio, nueva adaptación de Jane Austen. 17 de diciembre: Unaccustomed Earth, drama familiar y romántico.

Unaccustomed Earth, drama familiar y romántico. 23 de diciembre: The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, película con Brad Pitt.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, película con Brad Pitt. Durante diciembre, sin día confirmado: Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Las fechas corresponden a los anuncios y calendarios disponibles hasta el 17 de noviembre de 2026. Algunos estrenos pueden variar según el país.

Un diciembre con propuestas para todos los gustos

Con esta programación, Netflix buscará cerrar el año con opciones para diferentes públicos.

Las historias románticas tendrán un lugar importante con Orgullo y prejuicio, mientras que los amantes del suspenso encontrarán una alternativa en Trinity.

La producción argentina Felicidades sumará humor y figuras populares del espectáculo nacional, y la película de Brad Pitt será una de las grandes apuestas cinematográficas del mes.

Diciembre de 2026 se perfila así como un mes con importantes novedades para quienes buscan nuevas series y películas para disfrutar durante las fiestas y las vacaciones.