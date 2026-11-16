CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez fueron nominados a los Premios Grammy 2027: mirá la lista completa

La música argentina vuelve a pisar fuerte en la escena internacional. Este lunes 16 de noviembre, la Academia de Grabación de Estados Unidos anunció oficialmente los nominados para la 69.ª edición de los Premios Grammy, cuya gala se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

En una lista dominada por gigantes globales como Raye, Rosalía, Taylor Swift, Madonna y The Rolling Stones, la representación nacional logró un lugar de privilegio: CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez competirán por el codiciado gramófono dorado e incluso protagonizarán un cruce directo dentro de una misma categoría.

Duelo argentino en las categorías latinas y estreno de cinco ternas

Uno de los puntos más atractivos de esta edición será el enfrentamiento entre referentes de distintas generaciones del rock y la música urbana de Argentina.

Además, la Academia estrenó este año cinco nuevas categorías —entre ellas Mejor Canción Latina, Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional y Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional—, donde el talento local ya dejó su marca.

Así quedaron repartidas las candidaturas argentinas para la ceremonia de febrero:

CA7RIEL & Paco Amoroso: lideran la delegación nacional con tres nominaciones . Compiten en Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina (Free Spirits), en la flamante terna de Mejor Canción Latina por «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día» (su colaboración con Sting ) y en Mejor Grabación Remezclada por «Beto’s Horns (Fred remix)» junto a Fred again…



lideran la delegación nacional con . Compiten en (Free Spirits), en la flamante terna de por «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día» (su colaboración con ) y en por «Beto’s Horns (Fred remix)» junto a Fred again… Milo J: acumula dos candidaturas clave. Disputará el premio a Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina por La Vida Era Más Corta y peleará por Mejor Canción Latina con «Niño».



acumula clave. Disputará el premio a por La Vida Era Más Corta y peleará por con «Niño». Fito Páez: El rosarino vuelve a decir presente en la gran cita de la industria con su álbum Shine, nominado también a Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina, terna en la que los tres proyectos argentinos se medirán contra Taracá (Jorge Drexler) y Juanesteban (Juanes).

Raye, Rosalía y el regreso de las leyendas: los principales nominados

En el plano internacional, la cantante británica Raye encabezó el anuncio al cosechar 11 nominaciones, seguida de cerca por la española Rosalía, que sumó 9 candidaturas impulsada por su disco LUX y su colaboración con Björk e Yves Tumor. La jornada también dejó hitos históricos, como el récord de Beyoncé, quien alcanzó las 100 nominaciones a lo largo de su carrera.

Entre los candidatos más destacados de las categorías principales figuran:

Álbum del Año: LUX (Rosalía), Lost Weekend (Phoebe Bridgers), The Art of Loving (Olivia Dean), This Music May Contain Hope. (Raye), Dandelion (Ella Langley), junto a los trabajos de Taylor Swift , Olivia Rodrigo y Bruno Mars .



LUX (Rosalía), Lost Weekend (Phoebe Bridgers), The Art of Loving (Olivia Dean), This Music May Contain Hope. (Raye), Dandelion (Ella Langley), junto a los trabajos de , y . Grabación del Año: «Berghain» (Rosalía, Björk & Yves Tumor), «The Fate of Ophelia» (Taylor Swift), «Where Is My Husband!» (Raye), «The Cure» (Olivia Rodrigo), «Man I Need» (Olivia Dean), «Choosin’ Texas» (Ella Langley), «I Just Might» (Bruno Mars) y «Dracula» (Tame Impala & Jennie).



«Berghain» (Rosalía, Björk & Yves Tumor), «The Fate of Ophelia» (Taylor Swift), «Where Is My Husband!» (Raye), «The Cure» (Olivia Rodrigo), «Man I Need» (Olivia Dean), «Choosin’ Texas» (Ella Langley), «I Just Might» (Bruno Mars) y «Dracula» (Tame Impala & Jennie). Canción del Año: «Berghain» (Rosalía), «Where Is My Husband!» (Raye), «The Cure» (Olivia Rodrigo), «I Knew It, I Knew You» (Taylor Swift), «Hate That I Made You Love Me» (Ariana Grande), «Risk It All» (Bruno Mars), «Man I Need» (Olivia Dean) y «Choosin’ Texas» (Ella Langley).



«Berghain» (Rosalía), «Where Is My Husband!» (Raye), «The Cure» (Olivia Rodrigo), «I Knew It, I Knew You» (Taylor Swift), «Hate That I Made You Love Me» (Ariana Grande), «Risk It All» (Bruno Mars), «Man I Need» (Olivia Dean) y «Choosin’ Texas» (Ella Langley). Regresos consagrados: Madonna obtuvo una nominación a Mejor Álbum Dance/Electrónico por Confessions II, mientras que The Rolling Stones compiten en Mejor Canción de Rock con «In The Stars».

La Academia de Grabación todavía no confirmó quién conducirá la gala del 7 de febrero de 2027, aunque la expectativa en la industria ya quedó encendida tras un anuncio que combina renovación generacional, leyendas vigentes y una fuerte impronta argentina.