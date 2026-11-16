Elecciones en España: Lula viajó para respaldar a Pedro Sánchez y ejemplificar su remontada en Brasil

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió este lunes en el Palacio de la Moncloa a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Se trató de la primera visita del líder sudamericano al país europeo tras ganar las elecciones presidenciales en octubre, en un encuentro donde ambos analizaron la situación del orden internacional y el futuro de las Naciones Unidas.

Según trascendió desde el medio español «El País», durante la reunión bilateral los dos mandatarios compartieron visiones sobre la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente al avance de la ultraderecha.

La escala de Lula en Madrid fue planificada para durar solamente 24 horas, el cual ocurrió en medio de la campaña electoral española y tiene un claro objetivo político. El veterano dirigente brasileño busca trasladar su respaldo directo a Sánchez, quien actualmente corre por detrás en las encuestas de cara a los próximos comicios.

Lula viajó a España para apoyar la imagen de Pedro Sánchez en las elecciones nacionales (Foto: Ricardo Stuckert)

En todos sus actos de campaña, el jefe del Ejecutivo español viene utilizando como bandera la reciente remontada electoral que protagonizó Lula en la segunda vuelta de Brasil. La intención del oficialismo es instalar ese antecedente como una prueba concreta de que es posible revertir un escenario adverso en las urnas.

El sábado pasado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se vio obligado a cancelar el gran acto político previsto para este lunes debido a una fuerte afonía del presidente brasileño. La visita se concretó poco después de la 30° Cumbre Iberoamericana celebrada en la capital española, evento al que Lula no había podido asistir por el desgaste físico que le dejó la contienda electoral en su país.

La estrategia digital de Sánchez y las diferencias en los sistemas electorales

A pesar de la suspensión del mitin tradicional, Lula no realizó el extenso viaje desde Filipinas, donde participó de la cumbre de la ASEA, hasta Madrid antes de regresar a Brasil solo para un comunicado conjunto.

Tras finalizar la reunión institucional en La Moncloa, ambos dirigentes se trasladaron al Espacio Rastro, en el centro madrileño, para protagonizar un acto político organizado por el PSOE. Como el mandatario brasileño no tiene voz para brindar un discurso público, optaron por grabar un video juntos que será difundido en las redes sociales para dejar en claro el apoyo a Sánchez.

Miembros políticos españoles junto a Lula Da Silva (Foto: Ricardo Stuckert)

Este respaldo resulta clave para la campaña socialista en una semana decisiva, marcada por el debate cara a cara que se celebrará este jueves. Si bien Lula ya había elogiado las políticas progresistas de España durante una cumbre en Barcelona, el viaje expreso desde Asia refuerza el gesto político, aunque los analistas advierten que el sistema parlamentario español presenta mayores dificultades para una remontada que el presidencialismo brasileño, debido al peso de los aliados de bloque y al crecimiento de Vox.

En paralelo, el PSOE intenta replicar la estrategia digital que le dio resultados al oficialismo en Brasil, contando con el asesoramiento del diputado brasileño André Janones, quien viajó junto a Lula. Medios españoles afirman que los políticos socialistas crearon un grupo de WhatsApp llamado «la fuerza de la gente» que hoy reúne a 78.000 seguidores, lejos aún de los 10 millones que alcanzó el «Exército do Lula«, pero con la expectativa de expandirse en las próximas dos semanas.