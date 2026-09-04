Camionero, Maggie Cullen, y Los Fabulosos Cadillacs: los espectáculos del fin de semana en Cipolletti y Neuquén

Los destacado del fin de semana

Los Fabulosos Cadillacs en el Ruca Che

Este fin de semana, Los Fabulosos Cadillacs tocarán en Neuquén por primera vez en ocho años. La última vez había sido ante una multitud en la Fiesta de la Confluencia 2018. La anterior, casi diez años antes, en 2009, en el predio del Casino Magic. Esta vez, será este sábado, a las 21, en el estadio Ruca Che. Las entradas están disponibles por sistema a través de livepass.com.ar.

Camionero en Neuquén

El dúo conformado por Joan Manuel Pardo (guitarra, voz, composición) y Santiago Luis (batería, voz, composición) se presentará este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Entradas disponibles por sistema a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.

La banda presentará Prueba de contacto, su flamante tercer disco, junto a una renovada lista de temas.

MaggieCullen, por primera vez en Neuquén

Maggie Cullen vino tres veces a la Patagonia Norte, pero nunca al Alto Valle. En 2025, fue parte del Festival Internacional de Música de Bariloche (Fimba). Este año volvió a Bariloche en febrero para presentarse en el marco de la Expo Rural de la Patagonia; y en abril pasado participó de la Fiesta Nacional del Pehuén, en Aluminé.

Se presentará por primera vez en Neuquén con un show acústico íntimo este sábado, a las 21.30, en el Casino Magic (Planas 4005). Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma entradauno.com y en la boletería de la sala.

Su segundo disco, Décimas, ganó el Gardel a Mejor Disco de Folclore y cuenta con las colaboraciones de Kevin Johansen, Ivonne Guzmán, de La Delio; y Raly Barrionuevo.

De gira

Fede Cyrulnik vuelve a la región con su nuevo Stand Up Comedy Show.

Neuquén – Casino Magic

Viernes a las 21hs

Entradas anticipadas en Entradauno.com

Cipolletti – Centro Cultural R.A.

Sábado a las 21hs

Entradas anticipadas en Entradauno.com

Gral. Roca – Casa de la Cultura

Domingo a las 20hs

Entradas anticipadas en Survivo.com.ar

La agenda del fin de semana

Cipolletti

Orquesta Sinfónica FCP

Gala Lírica

La música sinfónica y la ópera se encuentran en una noche única de la mano de Fundación Cultural Patagonia. La Orquesta Sinfónica FCP dirigida por el Maestro Fabrizio Danei, junto al Coro FCP y destacados cantantes invitados, presenta una gran Gala Lírica con obras de Verdi, Mozart, Bizet, Gounod, Puccini, Leoncavallo y Lehár.

Cantantes invitados:

Jaquelina Livieri – Soprano

Alejandro Spies – Barítono

David Vallejos – Tenor

Este domingo, a las 20,en el Complejo Cultural Cipolletti

Entradas: $10.000 disponibles en https://ccc.cipolletti.gob.ar/

“Dios me odia”

Teatro FCP

La exitosa obra escrita por Victoria Sarchi y dirigida por Tato Cayón sigue recorriendo escenarios: ahora estará en el Centro Cultural y de Exposiciones Roberto Abel (Tres Arroyos y Toschi), este viernes, a las 21.

“Dios me odia” es una comedia dramática que comienza con una distendida cena de sábado entre hermanas y amigos, pero poco a poco se descarrila ante una proposición sorpresiva que desconcierta y sorprende. Entre copas de vino y algunos reproches cruzados, la lealtad se vuelve una moneda de cambio y las máscaras caen sin piedad. Una obra visceral que, en tono de comedia, nos obliga a mirar de frente nuestras propias miserias.

Actúan Emiliano Flores, Paula La Sala, Mariana Jaime y Nahuel Lavorato. Realización escenográfica de Karina Acosta y María Luz Pérez.



Neuquén

“Arrabalera”

Teatro

“Arrabalera” es un unipersonal de humor y tango que invita al público a transitar por situaciones tan desopilantes como cotidianas. A través de una mirada aguda, risueña y profundamente humana, la obra desmenuza los mandatos, los enredos del día a día y la identidad suburbana, logrando una complicidad inmediata con el espectador mediante la risa y la emoción.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)

Entradas: anticipadas $30.000, en puerta: $35000. Alias: teatronqn.mp Enviar comprobante 2995713050

Ese sábado a las 21 el domingo a las 20.

Autor: Mónica Cabrera

Dirección: Silvana Feliziani

Actúa: Mariana Corral

“El show de las señoritas”

Teatro

Este viernes, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234) estrena “El Show De Las Señoritas

Sinopsis: Son los 90 y la ciudad de Neuquén Capital se ve sacudida por la aparición misteriosa del libro Sex, de Madonna, en las escuelas. Ante el escándalo y el reclamo de la comunidad educativa, el Gobernador responde con una serie de políticas represivas sobre la sexualidad que afectarán directamente a la famosa prostituta y conductora de TV Marilina y a Gino, el metalero. ¿Qué estarán dispuestos a hacer para revertir una situación que amenaza con atentar contra la vida sexual de la ciudad?

Actuación: Ale Carnevale, Mariano Newen Pera, Sol Dramaturgia: Ale Carnevale Diseño Lumínico: Manke Páez Dirección: Sauco Sarachu Contacto de Prensa Sauco Sarachu (2996105276 – Nqn)

Entradas: $40000 en puerta, $30000. Anticipadas al 2993325499.

Campedrinos

Música

Campedrinos vuelve a abrir las puertas del Casino Magic con su Mate y Folklore Tour para compartir dos noches inolvidables de música, folklore y tradición argentina.

Este domingo, a las 22, en Casino Magic – Neuquén

Domingo 6 de Septiembre las 22hs

Conseguí tu entrada por Entradas Uno o en la boletería del Casino Magic y últimas entradas disponibles para la primera función a las 20.

“La lengua es un músculo… pero el lenguaje es un virus”

Teatro

Viernes y sábado, a las 21, en Araca Paseo Cultural (Virgen de Luján 1555)

Una comedia absurda sobre el lenguaje y la incomunicación: una mujer obsesionada con las palabras, una mascota como único interlocutor y una tesis que parece no terminar nunca. Humor, juegos lingüísticos y una historia tan delirante como reconocible.

Actuación: Lala Vega

Dramaturgia: Diego Carreño y Gabriel Wolf

Dirección: Gabriel Wolf

Entradas por WhatsApp: 299 511 8448

Roda Aniversario de Choro y Samba

Música

Sábado, a las 21.30, en Bar Araca (Virgen de Luján 1555)

El festejo central de los dos años de la nueva sede recupera una de las identidades musicales históricas de ARACA. Fox Colonna, Víctor das Cordas y músicos amigos compartirán una noche de choro, samba y música popular brasilera para celebrar junto al público.

Entrada libre

Bar ARACA · frente al río

Reservas: 299 511 8448

Mario Vidal

Canciones y blues

Domingo, a las 21 h · Bar Araca (Virgen de Luján 1555).

Mario Vidal, cantante de Blues del Garage, llega con una propuesta íntima para recorrer canciones, historias y su camino dentro del blues. Una noche para escuchar de cerca, acompañada por la propuesta gastronómica del bar.

Música en vivo

Reservas: 299 511 8448

“Antes de partir, quiero bailar”

Danza teatro

“Antes de partir, quiero bailar” es una obra de teatro físico que sigue el viaje de ocho mujeres.

La obra es un homenaje a la resiliencia y la fortaleza femenina, y un recordatorio de que, antes de partir, todos queremos bailar con la vida.

Este viernes, a las 21:30, Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)

Reservas al 299 637-5653 o en www.teatrohistrion.com

Dirección: Carlos Barro

Interpretación de ensamble: Grupo Experimental Escénica TeaDanz.

“La furia del silencio”

Danza teatro

Estrenada en el año 2000, La Furia del Silencio fue una obra fundamental de la danza contemporánea neuquina. Creada por Mariana Sirote para la histórica compañía Locas Margaritas, veintiséis años después, vuelve a escena con un nuevo elenco, tendiendo un puente entre aquel momento y el presente para abrir nuevas lecturas sobre una obra que sigue interrogándonos.

Este sábado, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén).

Anticipadas: $25.000. En puerta: $30.000

Reservas: 299 512 7497

«Conferencia sobre la lluvia”

Teatro

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771

Actúa: Pablo Cosa

Dirección: Pablo Todero

«Granujas”

Teatro

Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 299 401 9051 o en www.teatrohistrion.com

A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar. Granujas es una comedia sobre los caídos y los tirados. Te vas a reír, te vas a reconocer. No estamos tan lejos.

«Siniestra”

Teatro

¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo? Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.

Dramaturgia: Javier Daulte.

Dirección: Pablo Todero

Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.

Estreno este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771.



“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila

“La casa de Bernarda Alba”

Teatro

A 90 años de su publicación, La Casa de Bernarda Alba sigue conmoviendo al público.

Con dirección de Leandro Stepanchuc Crljenko (Leandro Stepanchuc) y Chacho Prunetti (Chacho Prunetti Doblas), y un destacado elenco de actrices neuquinas, esta puesta rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del teatro universal.

Actúan Romina Ansaldi, Cristina Mancilla, Nora Nozzi Di Massa, Carola Reyes, Rocío Serendi, Sofía Konrad, Yamila Woresky, Paulina Yumbel y Erika Pérez.

Sábados de septiembre, a las 20:30, en sala TENEAS (Leguizamón 1701, Neuquén.

Entradas anticipadas: $40.000

En puerta: $45.000

Reservas: 299 4155215.

Deriva Teatro

Cartelera

VIERNES · 21 HS

EL CAPOTE

Danza-teatro

Una función muy especial de esta compañía que llega a Neuquén para compartir la importancia del proceso productivo.

SÁBADO · 21 HS

LA FURIA DEL SILENCIO — LA REPOSICIÓN

Una obra de Mariana Sirote, creada originalmente para Locas Margaritas y estrenada en el año 2000.

26 años después, vuelve a escena con un nuevo elenco, tendiendo un puente entre aquel momento y el presente.

DOMINGO · 16 HS

EL BURRITO VALIENTE

Teatro de títeres para toda la familia.

Una aventura entre un burrito y un lobo que invita a dejar atrás prejuicios y mandatos para animarse a seguir los propios sueños.

DOMINGO · 21 HS

VIL — DÍPTICO DEL GENOCIDIO · PARTE 1

De y por Sebastián Fanello.

Un texto urgente. Un payaso roto. Teatro atravesado por la rabia frente a un presente que exige ser interrogado.



Sarmiento 809 · Neuquén

Reservas: 299 512 7497