Canta Marta se presenta en Roca con un repertorio de música popular y folclore latinoamericano

Canta Marta es un ensamble vocal femenino nacido en 2017 como taller municipal de canto en Roca.

El grupo vocal femenino Canta Marta regresa a los escenarios locales este sábado a las 21:30 en el bar Munich (Mendoza 187) de Roca. Bajo la dirección del maestro Fernando Carmona, el ensamble compuesto por doce mujeres interpretará un repertorio centrado en la música popular y el folclore latinoamericano. La presentación contará, además, con el acompañamiento de Juani Ziaurriz en bajo y Facundo Catalán en percusión.

Las entradas ya están a la venta a un valor de $15.000, con una promoción de 2 por $25.000. Para adquirirlas con anticipación, comunicarse por WhatsApp al 298 4574718.

Canta Marta es un ensamble vocal femenino nacido en 2017 como taller municipal de canto en General Roca. Integran el grupo: Nilse Tordrup, Lilén Rivoire, Julieta Calí, Emilia Lozano (sopranos), Fernanda Dominici, Natalia Fassano, Carla Maugeri, Victoria Henríquez (mezzosopranos), Daniela Mendoza, Claudia Quilodrán, Mirta Tasat y Patricia Londero (contraltos).

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