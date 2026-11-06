Sorpresa por el próximo James Bond: un medio británico reveló quién sería el reemplazante de Daniel Craig

La búsqueda del próximo James Bond sumó un giro inesperado. Después de varios días de rumores que ubicaban a Callum Turner como el principal candidato para reemplazar a Daniel Craig, un medio británico aseguró que Josh O’Connor sería el actor elegido para interpretar al legendario agente 007 en la nueva película de la franquicia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el diario británico The Sun publicó una versión que apunta directamente al protagonista de Challengers y The Crown. La información habría surgido de una conversación privada con una persona vinculada al elenco de una obra teatral en la que participó el actor. Sin embargo, Amazon MGM Studios todavía no confirmó oficialmente la elección.

Josh O’Connor sería el nuevo James Bond: qué reveló el medio británico

De acuerdo con la información difundida por The Sun, el nombre de Josh O’Connor comenzó a circular con fuerza después de una supuesta indiscreción de uno de sus compañeros de teatro.

El actor británico participó recientemente en la obra Golden Boy, presentada en el Almeida Theatre de Londres, cuya temporada terminó durante el fin de semana de Halloween.

Según relató una fuente anónima al periódico, durante una salida nocturna en el bar The French House, una persona del elenco habría revelado que O’Connor consiguió el papel de James Bond.

La misma fuente sostuvo que el actor les habría comunicado la noticia a sus compañeros durante una celebración posterior a las funciones.

Aunque el relato despertó una enorme expectativa entre los seguidores de la saga, se trata de una versión periodística basada en una fuente anónima, no de un anuncio oficial de la productora.

Quién es Josh O’Connor, el actor que podría convertirse en el próximo agente 007

Josh O’Connor tiene 36 años y es uno de los actores británicos más destacados de su generación. Su carrera combina trabajos en cine, televisión y teatro.

Alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al entonces príncipe Carlos en la serie The Crown, de Netflix, una actuación que le permitió ganar un premio Emmy y un Globo de Oro.

También protagonizó Challengers (2024), la película dirigida por Luca Guadagnino en la que compartió elenco con Zendaya y Mike Faist.

Entre sus trabajos más reconocidos también aparecen God’s Own Country y La chimera, producciones que consolidaron su prestigio dentro del cine independiente.

Su posible incorporación a James Bond representaría un salto importante hacia una de las franquicias cinematográficas más famosas del mundo.

Qué pasó con Callum Turner, el favorito para interpretar a James Bond

La nueva información sorprendió porque, apenas unos días antes, distintos medios internacionales habían señalado que Callum Turner estaba muy cerca de quedarse con el personaje.

El periodista Roger Friedman, de Showbiz411, aseguró que Turner había sido seleccionado para protagonizar la nueva etapa del agente 007.

La versión cobró fuerza porque Friedman había anticipado en 2005 la elección de Daniel Craig para interpretar a Bond.

Además, Turner había quedado vinculado a distintas especulaciones después de dejar su cargo como director de una productora cinematográfica.

Incluso comenzaron a circular rumores sobre una posible participación de Dua Lipa, pareja del actor, en la banda sonora de la película.

Sin embargo, la información difundida ahora por The Sun vuelve a poner en duda aquella versión y ubica a Josh O’Connor como posible protagonista.

Por el momento, ninguno de los dos actores fue anunciado oficialmente como el nuevo James Bond.

La nueva película de James Bond tendrá al director de Dune

Mientras continúa el misterio sobre el protagonista, la próxima película de la saga ya tiene confirmado a su director.

Se trata de Denis Villeneuve, reconocido por películas como Dune, La llegada y Blade Runner 2049.

El proyecto también contará con un guion de Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders.

La nueva producción marcará el comienzo de una etapa diferente para la franquicia después de que Amazon MGM asumiera el control creativo de James Bond.

Los productores Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de impulsar esta nueva película, que deberá presentar al sucesor de Daniel Craig.

Cuándo se anunciará al próximo James Bond

La expectativa creció durante las últimas semanas porque los principales candidatos habrían participado en pruebas de cámara para el personaje.

Según informó Variety, Callum Turner y Jack Lowden estuvieron entre los nombres considerados durante la etapa final del proceso de selección, mientras que Josh O’Connor también apareció en las informaciones sobre posibles aspirantes.

La productora no comunicó una fecha oficial para revelar al protagonista, aunque en la industria cinematográfica se espera que el anuncio pueda producirse antes de finalizar 2026.

La próxima entrega todavía no tiene una fecha de estreno confirmada y distintas publicaciones internacionales apuntan a 2028 como posible año de lanzamiento.

Por ahora, el misterio continúa: Josh O’Connor es el protagonista de la última versión periodística, pero la identidad del próximo James Bond sigue sin confirmación oficial.