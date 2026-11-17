Netflix prepara una semana con estrenos para todos los gustos. Entre el 16 y el 22 de noviembre de 2026, la plataforma suma nuevas series, películas y documentales que combinan suspenso, historias basadas en hechos reales, gastronomía y entretenimiento familiar.

Según el calendario difundido por Netflix y los adelantos publicados por Clarín y Vía País, uno de los lanzamientos más destacados es Gordon, la producción argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna. También llega Los altruistas, con Julia Garner, y una nueva película animada que ofrece una mirada diferente sobre el cuento de Cenicienta.

Gordon: la serie argentina con Rodrigo de la Serna que llega a Netflix

Estreno anunciado: miércoles 18 de noviembre.

Una de las principales apuestas de Netflix es Gordon, una serie argentina inspirada en la historia de Aníbal Gordon, uno de los personajes vinculados con la violencia paraestatal durante la década de 1970.

Rodrigo de la Serna interpreta al protagonista, un delincuente que comenzó su trayectoria con robos y terminó relacionado con organizaciones que actuaron durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

La producción está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y cuenta con siete episodios.

El elenco incluye a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y Agustín Pardella.

La ficción propone una mirada sobre el crimen organizado, el poder y la violencia política.

Los altruistas: Julia Garner protagoniza un thriller sobre un fraude millonario

Estreno: jueves 19 de noviembre.

Otra de las novedades más esperadas es Los altruistas (The Altruists), una miniserie inspirada en el escándalo financiero de FTX, la plataforma de criptomonedas que protagonizó uno de los mayores colapsos del sector.

La historia sigue a Sam Bankman-Fried, interpretado por Anthony Boyle, y Caroline Ellison, encarnada por Julia Garner.

Ambos participan en la construcción de un imperio financiero que promete transformar el sistema económico, pero termina envuelto en acusaciones por la desaparición de miles de millones de dólares.

La producción combina drama, ambición y conflictos personales a lo largo de ocho episodios.

Génesis: una serie española sobre el restaurante que revolucionó la gastronomía

Estreno anunciado: viernes 20 de noviembre.

Para los amantes de la cocina llega Génesis, una ficción española centrada en la historia de elBulli, el restaurante que transformó la gastronomía contemporánea.

Miquel Fernández interpreta al chef Ferran Adrià, una de las figuras más influyentes de la cocina internacional.

La producción recorre el crecimiento del restaurante y muestra cómo la creatividad, la experimentación y el trabajo en equipo permitieron desarrollar una propuesta gastronómica reconocida en todo el mundo.

Es una alternativa para quienes disfrutan de las historias sobre cocina, innovación y grandes proyectos.

Hermanastras: la nueva película animada de Netflix

Estreno: viernes 20 de noviembre.

Netflix también incorpora Hermanastras (Steps), una comedia animada que presenta una versión diferente del clásico cuento de Cenicienta.

La protagonista es Lilith, una de las hermanastras, que termina involucrada en una aventura después de un incidente con una varita mágica.

Un hechizo transforma a su hermana Margot en una rana y desencadena una serie de situaciones inesperadas.

La película combina humor, fantasía y aventuras, con las voces originales de Ali Wong, Amanda Seyfried y Bette Midler.

Otros estrenos de Netflix para esta semana de noviembre

Además de las principales novedades, la plataforma incorpora otras propuestas:

17 de noviembre – Mike Ward: Modest: un especial de comedia del humorista canadiense.

un especial de comedia del humorista canadiense. 18 de noviembre – Un monstruo respetable (Gentle Monster): un drama de suspenso protagonizado por Léa Seydoux, sobre una mujer que descubre un secreto de su marido.

un drama de suspenso protagonizado por Léa Seydoux, sobre una mujer que descubre un secreto de su marido. 18 de noviembre – Valentina y los 12 signos: una comedia romántica sobre una mujer que decide salir con hombres de todos los signos del Zodíaco después de una ruptura.

una comedia romántica sobre una mujer que decide salir con hombres de todos los signos del Zodíaco después de una ruptura. 18 de noviembre – Contienda de compras (Win the Mall): un reality de competencia que combina compras y estrategia.

un reality de competencia que combina compras y estrategia. 20 de noviembre – Predicadore$ mediáticos: una producción documental sobre el auge y la caída de poderosos televangelistas estadounidenses de los años 80.

Qué ver en Netflix este fin de semana

Entre las propuestas de la semana, Gordon aparece como una de las opciones más atractivas para quienes buscan una producción argentina de suspenso y contenido histórico.

Para quienes prefieren historias basadas en escándalos financieros, Los altruistas ofrece una trama de ambición y poder, mientras que Génesis apunta a los amantes de la gastronomía.

Por su parte, Hermanastras es una alternativa para disfrutar en familia, con una historia de fantasía que reinventa uno de los cuentos más conocidos.

Con estos lanzamientos, Netflix renueva su catálogo de noviembre y ofrece diferentes opciones para elegir qué mirar durante el fin de semana.