Conmoción en Hollywood: hallaron muertos al director Rob Reiner y a su esposa Michele Singer

El mundo del espectáculo internacional se encuentra en estado de shock este lunes 15 de diciembre 2025: el reconocido cineasta Rob Reiner (78), director de clásicos de Hollywood como «Cuando Harry conoció a Sally«, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer (68), fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer se produjo durante la jornada del domingo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio ubicado en el oeste de la ciudad tras recibir una llamada de emergencia cerca de las 15:30.

Las primeras informaciones apuntan al hijo de la pareja hallada muerta, Nick Reiner, quien fue detenido en las últimas horas acusado de ser el posible autor del doble homicidio familiar.

Hallaron muertos a Rob Reiner y su esposa: la hipótesis del crimen familiar

Si bien la Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación formal para determinar las circunstancias exactas, las primeras informaciones filtradas por la prensa estadounidense describen una escena violenta. El portal especializado TMZ reportó que ambos cuerpos presentaban «heridas de arma blanca».

En paralelo, fuentes citadas por la revista People indicaron que la investigación preliminar apunta al círculo íntimo del matrimonio. Las sospechas recaen sobre Nick Reiner, uno de los tres hijos de la pareja, quien según los antecedentes citados por los medios, mantiene una larga lucha contra la adicción a las drogas e incluso atravesó períodos en situación de calle.

Hallan muertos a Rob Reiner y su esposa: una historia de amor de película

La tragedia marca el final abrupto de una de las parejas más estables de la industria. Reiner y Singer se conocieron en 1989, precisamente durante el rodaje de la icónica comedia romántica que consagró al director.

El vínculo fue tan fuerte que, según trascendió, influyó en el guion original de la película: Reiner decidió cambiar el final triste original por el «felices para siempre» que llegó a los cines, inspirado en su propio romance con la fotógrafa.