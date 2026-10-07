La mamá de Messi protagonizó un emocionante momento en su despedida: “Para toda la vida”

Celia Cuccittini vivió una noche cargada de emociones durante el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina. En el Monumental protagonizó un inesperado encuentro con un periodista, que quedó profundamente conmovido y compartió las imágenes.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó numerosas postales dentro y fuera de la cancha. Una de ellas tuvo como protagonista a Celia Cuccittini, la mamá del capitán, quien acompañó a su hijo en una de las noches más especiales de su carrera.

Vestida con la camiseta de la Selección argentina, Celia se encontró en el estadio Monumental con el periodista Gonzalo Sorbo. El encuentro terminó en un prolongado abrazo que emocionó al cronista y que luego se conoció a través de las redes sociales.

El abrazo con la mamá de Messi que emocionó al periodista

Sorbo compartió las imágenes del encuentro y reconoció que el momento lo tomó completamente por sorpresa.

“Un abrazo que me durará para toda la vida”, escribió el periodista al recordar el encuentro con Celia. En el mismo mensaje le agradeció por haber traído al mundo a quien considera “el más grande de todos los tiempos”.

La emoción fue tal que el periodista admitió que quedó prácticamente paralizado durante el saludo. “Estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón”, agregó con humor al publicar el registro.

Las imágenes muestran a la mamá de Messi sonriente y compartiendo el abrazo en medio de una jornada atravesada por homenajes y muestras de cariño hacia el capitán argentino.

Una noche especial para toda la familia Messi

Celia fue una de las integrantes de la familia que acompañó al futbolista durante su despedida. Antonela Roccuzzo y los hijos del capitán también estuvieron presentes en una jornada que trascendió ampliamente lo deportivo.

La presencia de la mamá de Messi tuvo además un fuerte componente emotivo. A lo largo de la carrera del rosarino, Celia se mantuvo muy cerca de su hijo y en distintas oportunidades habló públicamente del orgullo que siente por su trayectoria.

En una noche en la que miles de hinchas fueron al Monumental para decirle gracias al “10”, el encuentro espontáneo entre Celia y el periodista terminó convirtiéndose en otra de las postales emotivas que dejó la despedida.