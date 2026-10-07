Cuándo y dónde será el último adiós a Piero: la historia detrás de su conmovedor posteo antes de su muerte

La cultura argentina lamenta la partida de Piero, el reconocido cantante que se crió en Río Negro y que murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años durante las primeras horas de la mañana. Tras la confirmación de la noticia, la familia definió los detalles formales para su último adiós en la Ciudad de Buenos Aires.

El adiós al músico transita entre la despedida formal de sus allegados y el recuerdo público de su última gran alegría profesional, la cual coronó una trayectoria de más de cinco décadas dedicadas a la canción popular y de contenido social en América Latina.

En redes sociales cobró relevancia el emotivo mensaje que el cantautor publicó hace tan solo seis días. A través de su cuenta de Instagram, el artista celebró con profunda emoción la inclusión de una de sus obras musicales más tempranas en un desfile de alta costura en Francia.

Cronograma del velatorio y el cortejo fúnebre

De acuerdo con la información brindada por la agencia Noticias Argentinas, el velatorio del músico se llevará a cabo este jueves 8 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia tendrá lugar desde las 12:30 hasta las 20:00 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en la calle O’Higgins 2842.

Asimismo, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11:00. Está previsto que los restos del artista ingresen a las 11:30 al Cementerio de la Recoleta, lugar designado para su descanso final.

El posteo final y la pasarela en París

Pocos días antes de su muerte, el cantautor compartió un video de la apertura de la colección Verano 2027 de la casa de moda Saint Laurent. El evento se desarrolló en la ciudad de París con la Torre Eiffel de fondo y bajo una puesta en escena con estética retrofuturista de luces y tonos dorados.

“Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile”, escribió el músico en su publicación. La pasarela arrancó con la reproducción de “Io vengo”, la versión en italiano del tema “Yo vengo”, grabada en los inicios de su carrera musical. “Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile”, expresó el artista.

En el texto, Piero explicó el origen de esa versión y su vínculo con su propia historia. Nacido el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, en la región de Apulia, el cantautor detalló: “La versión en italiano se debe a mis raíces italianas, yo nací en Italia, soy pugliese y emigré a Argentina de apenas tres años”.

Sobre el significado de la obra, señaló que la letra retrata una infancia atravesada por la vida barrial. “La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico”, describió, para luego citar un fragmento original: “Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas”.

También reflexionó sobre el contraste sonoro de la presentación, marcada por el tono melancólico de su voz y una posterior producción musical contemporánea. “Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante, más relacionada al mundo de la moda imagino”, relató. Y concluyó: “La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe”.

Semanas antes de esta publicación, Piero utilizó la misma red social para despedir al músico uruguayo Rubén Rada, quien murió el 26 de agosto. En esa oportunidad, subió una fotografía junto a Rada y a su propio mánager, Sergio Perata, con el mensaje: “Solo se trata de vivir… Tu vida nos llenó de música y alegría. Gracias y hasta siempre”.

El artista criado en Río Negro construyó una trayectoria de más de cinco décadas con un repertorio volcado a la canción popular y de contenido social. Junto al poeta José Tcherkaski compuso «Mi viejo», una de sus obras más reconocidas a nivel internacional. Además, su catálogo incluyó títulos como “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”, los cuales lo consolidaron como una voz central en América Latina. Por su labor recibió, entre otras distinciones, un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.

Su carrera contó con colaboraciones junto a figuras relevantes de la música, entre ellas el dueto con Mercedes Sosa en el Teatro Ópera en 1982. Tras el regreso de la cantante de su exilio, ambos interpretaron la balada pacifista “Soy pan, soy paz, soy más”.

Su alcance regional lo llevó a recibir la ciudadanía de Colombia en 1994. En ese mismo país, durante el mes de abril de este año, encabezó una gira con su espectáculo infantil «La sinfonía inconclusa en la mar», una muestra de la actividad pública y escénica que mantuvo hasta sus últimos meses.