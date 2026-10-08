De qué murió Piero, la voz comprometida que marcó a generaciones

El mundo de la música latinoamericana está de luto por la muerte de Piero De Benedictis, el reconocido cantautor argentino que falleció a los 81 años. Dueño de una extensa trayectoria artística, dejó canciones que marcaron a distintas generaciones, como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, convertidas en verdaderos clásicos de la música popular.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el músico falleció durante la mañana de este jueves 8 de octubre en el Hospital Italiano, donde permanecía internado desde hacía varios días. Su estado de salud había generado preocupación entre sus allegados, quienes señalaron que se encontraba en una situación delicada.

De qué murió Piero: qué se sabe sobre sus últimos días

La noticia del fallecimiento de Piero, a los 81 años, generó conmoción entre sus seguidores y dentro del ambiente artístico. Si bien trascendió que el cantante estaba internado y que su cuadro era grave, hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la causa de su muerte.

El artista había atravesado problemas de salud en los últimos años. En abril de 2023 debió ser internado de urgencia en Buenos Aires debido a una neumonía y una infección respiratoria, situación que lo obligó a suspender una gira internacional por Ecuador, donde tenía presentaciones con entradas agotadas.

En aquella oportunidad permaneció bajo observación médica durante varios días y logró recuperarse. Sin embargo, no existe información confirmada que vincule aquel episodio con su fallecimiento.

El conmovedor comunicado de la familia de Piero tras su muerte

La familia del músico confirmó la noticia a través de un mensaje cargado de emoción, en el que recordó su legado artístico y agradeció las muestras de afecto recibidas.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, expresaron sus seres queridos.

En el mismo comunicado, destacaron el mensaje que el cantautor transmitió a lo largo de su carrera: “Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros”.

“Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos”, concluyeron.

El legado de Piero: las canciones que marcaron a generaciones

Con una carrera que trascendió las fronteras argentinas, Piero se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción popular latinoamericana. Su música combinó sensibilidad, compromiso social y letras que abordaron temas universales como la familia, la libertad y la solidaridad.

Entre sus composiciones más recordadas se encuentra “Mi viejo”, una canción que se transformó en un himno dedicado a la figura paterna y que continúa emocionando a distintas generaciones.

También dejó su huella con “Para el pueblo lo que es del pueblo”, una obra emblemática de su repertorio, asociada con su compromiso social y su mirada sobre la realidad latinoamericana.

Su muerte deja un profundo vacío en la música, pero también un legado de canciones que seguirán formando parte de la memoria colectiva.