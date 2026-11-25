La plataforma de streaming Disney+ anunció que está desarrollando una serie secuela inspirada en la película adolescente «Aquamarine», protagonizada anteriormente por Sara Paxton, Emma Roberts, JoJo y Jake McDorman, que fue furor en la década de los 2000.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de medios internacionales y de la cuenta oficial de Disney Channel, la plataforma autorizó una temporada completa de «Aquamarine: The Series», con el regreso de Emma Roberts y Jake McDorman a sus papeles originales.

Esta tarde, Disney difundió el primer adelanto de la producción: un video de una playa con el nombre de la serie en el centro.

Según trascendió, la creadora de «The Bold Type», Sarah Watson, estará a cargo del guion y de la producción ejecutiva, mientras que la directora del film original, Elizabeth Allen Rosenbaum, regresará para dirigir el episodio piloto y participar como productora ejecutiva.

¿De qué tratará la serie?

De acuerdo con la primera información difundida, la historia estará centrada en Coral, una adolescente que se muda a un pueblo costero y comienza a sentir dudas sobre su madre. Mientras la busca, descubre que es mitad sirena y que tiene poderes mágicos.

Resulta que Coral es hija de Raymond y Aquamarine. En esta serie, su padre Raymond —interpretado nuevamente por Jake McDorman— intenta acompañarla mientras enfrenta su independencia. La trama también recorrerá la identidad, la adolescencia, los vínculos familiares y los secretos que permanecen ocultos bajo el mar.