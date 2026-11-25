Después de quedar en el centro de la atención mediática por su separación del Chato Prada y su nueva relación sentimental, Lourdes Sánchez enfrenta cuestionamientos en el ámbito profesional, vinculados con su desempeño como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes.

Según informaron distintos medios de Corrientes, la reciente salida de Fabricio Escobar Galarza de la Dirección de Museos profundizó las discusiones sobre la conducción del organismo provincial, en medio de versiones sobre posibles cambios en el gabinete.

Lourdes Sánchez enfrenta cuestionamientos por su gestión cultural

A casi un año de asumir la presidencia del Instituto de Cultura, la exbailarina de ShowMatch enfrenta reclamos de integrantes de la comunidad artística correntina.

Entre los principales cuestionamientos aparecen las demoras en los pagos, las dificultades de comunicación con el sector cultural y la planificación de algunos acontecimientos provinciales.

Las críticas involucran eventos como la Fiesta Nacional del Chamamé, el Taragüí Rock y la Feria Provincial del Libro.

Uno de los reclamos corresponde a estudiantes universitarios que denunciaron no haber cobrado un premio obtenido en 2025 por un proyecto documental. Desde el organismo señalaron que se trata de una deuda correspondiente a la administración anterior.

Los cuestionamientos también se remontan a su etapa como directora del Teatro Oficial Juan de Vera, cuando integrantes de la comunidad artística reclamaban mayores oportunidades para las producciones locales.

Silvia Pérez también cuestionó el trabajo de Lourdes Sánchez

A fines de octubre, la actriz Silvia Pérez expuso públicamente su malestar por la cancelación de una presentación teatral que tenía previsto realizar en Corrientes junto a Arnaldo André.

Durante su participación en el programa Locas lindas, por Net TV, la artista explicó que la suspensión se comunicó pocos días antes del viaje y cuestionó los criterios utilizados para seleccionar los espectáculos.

Pérez atribuyó la decisión a Sánchez, aunque reconoció desconocer los motivos precisos de la cancelación.

Qué pasará con el futuro laboral de Lourdes Sánchez

La bailarina asumió la presidencia del Instituto de Cultura en diciembre de 2025, tras ser designada por el gobernador Juan Pablo Valdés.

En las últimas semanas, el mandatario provincial anticipó modificaciones en distintas áreas de su administración y dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos cambios después de fin de año.

Mientras tanto, el entorno de Sánchez destaca la programación cultural desarrollada durante noviembre y los preparativos para la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre una eventual salida de Lourdes Sánchez de su cargo, pese a las versiones que circulan en la prensa correntina.