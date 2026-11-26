Robert De Niro y Ben Stiller volvieron a reunirse en la pantalla grande con La nueva Focker (Focker In-Law), la cuarta entrega de la saga que comenzó en el año 2000 con La familia de mi novia y se convirtió en un fenómeno cinematográfico.

La película se estrena este jueves 26 de noviembre en los cines argentinos y, según publicó La Nación, recupera varios de los elementos que conquistaron al público hace más de dos décadas, aunque esta vez con una inversión de roles que marca el rumbo de la historia.

Uno de los principales atractivos de la producción es la incorporación de Ariana Grande, cuya actuación recibió elogios incluso entre los críticos que cuestionaron la película.

De qué trata La nueva Focker, la película con Robert De Niro y Ben Stiller

Después de años de intentar ganarse la aprobación de su suegro, Greg Focker (Ben Stiller) deberá enfrentarse a un desafío que jamás imaginó: convertirse en el suegro.

Su hijo Henry, interpretado por Skyler Gisondo, presenta a su novia Olivia Jones (Ariana Grande), una joven preparada para negociar en situaciones de crisis gracias a su formación en el FBI.

Mientras Jack Byrnes (Robert De Niro) queda encantado con la nueva integrante de la familia, Greg comienza a desconfiar de ella y termina reproduciendo las mismas actitudes que tanto cuestionó de su suegro.

Los interrogatorios, las sospechas y las situaciones incómodas vuelven a convertirse en los ingredientes centrales de la comedia.

Qué dice la crítica sobre La nueva Focker

El regreso de la franquicia generó opiniones encontradas entre los especialistas. En el portal cinematográfico Rotten Tomatoes, la película registra apenas un 28% de aprobación de la crítica, sobre 81 reseñas.

Entre los principales cuestionamientos aparecen la reiteración de situaciones humorísticas, la falta de originalidad y el desgaste de una fórmula que ya fue explorada en las anteriores entregas.

Sin embargo, la crítica de La Nación destacó la decisión del director John Hamburg de recuperar el espíritu de la película original y rescatar el tono de la comedia clásica.

Por su parte, Glenn Kenny, del sitio RogerEbert.com, le otorgó tres estrellas sobre cuatro y valoró su capacidad para provocar risas.

Ariana Grande, la gran sorpresa de La nueva Focker

Más allá de las opiniones divididas, existe un aspecto en el que coincidieron numerosos especialistas: Ariana Grande representa uno de los mayores aciertos de la nueva película.

Medios como The Hollywood Reporter, Variety y TheWrap destacaron su desempeño, su desenvolvimiento en la comedia y su capacidad para compartir escena con dos figuras de la trayectoria de De Niro y Stiller.

El propio Robert De Niro había elogiado públicamente el talento de la cantante y actriz durante la presentación del primer tráiler en Las Vegas.

El elenco de La nueva Focker y cuánto dura la película

La producción, dirigida por John Hamburg, tiene una duración de una hora y 45 minutos y reúne a reconocidos integrantes del elenco original con nuevas incorporaciones:

Robert De Niro.

Ben Stiller.

Ariana Grande.

Owen Wilson.

Teri Polo.

Blythe Danner.

Skyler Gisondo.

Beanie Feldstein.

Eduardo Franco.

A 16 años de la última entrega, los Fockers regresan con el desafío de conquistar a una nueva generación de espectadores y recuperar a quienes crecieron disfrutando de sus disparatadas reuniones familiares.