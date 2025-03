En Ámbito Histrión de Neuquén: «Seis», una obra que invita a reflexionar sobre nuestros prejuicios

“Seis, todos somos culpables”, la obra del dramaturgo uruguayo Federico Roca inspirada en seis transfemicidios cometidos en Uruguay, entre 2012 y 2013, de los cuales solo uno fue esclarecido, regresó al escenario de Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén) para una nueva temporada. Luego de su estreno, en abril del año pasado, la puesta dirigida por el propio Federico Roca junto a Ana María Alonso, puede verse todos los viernes de marzo y abril (ver abajo).



“La obra no trata sólo de los transfemicidios”, aclara Ana María Alonso. “A partir de esas seis historias, el autor , con su grupo en Uruguay hizo todo un trabajo de investigación y de improvisaciones y a partir de todo eso se puso a escribir. Entonces, además de hablar de los transfemicidios, se habla de la transfobia, la homofobia, los prejuicios hacia las sexualidades diferentes. Es una obra que no habla sólo de los transfemicidios, habla de todos los prejuicios que tiene la sociedad, que tenemos como sociedades, hacia las sexualidades diferentes, no hegemónicas, digamos”.

«Seis», de Fernando Roca, en Ámbito Histrión de Neuquén. (Foto: Emiliano Ortiz)



La puesta está dividida en monólogos, escenas grupales y momentos coreografiados en una escenografía por demás austera porque el foco esta puesta en las actuaciones. “Es una puesta muy sencilla en realidad”, cuenta Alejandra Kasján Maroa, una de las actrices. “Porque prácticamente no hay escenografía. Hay escenas grupales, hay escenas de dos personajes, estamos todos presentes todo el tiempo, hay escenas muy disparatadas, muy cómicas, es como visualizar esta problemática que vemos socialmente, pero desde el drama, pero también desde la comedia: hay monólogos, bailamos, hay un despliegue escénico, que más allá de que la puesta es muy simple, el despliegue nuestro es bastante amplio, visitamos bastantes lugares para poder darle vida a esta obra, a este texto”.

Es una obra que no habla sólo de los transfemicidios, habla de todos los prejuicios que tiene la sociedad, que tenemos como sociedades, hacia las sexualidades diferentes, no hegemónicas»: Ana María Alonso, codirectora de «Seis»



Tanto Ana María Alonso como Alejandra Kasján Maroa coinciden en que “Seis” es una montaña rusa de emociones. “No es el golpe bajo, pero sí la reflexión desde la propuesta dramática”, apunta la actriz. “Que después venga una escena donde poder seguir denunciando o seguir hablando del tema pero con la comedia, el disparate, es algo que está muy bien planteado en la estructura dramática por parte del autor.

«Seis», de Fernando Roca, en Ámbito Histrión de Neuquén. (Foto: Emiliano Ortiz)



Plantear una escena súper dramática, inmediatamente después una súper disparatada que no te la esperás, después de eso viene quizás otro monólogo, un poco más, no sé si tan dramático, pero sí reflexivo donde bajamos nuevamente, eso, es lo que el público nos devuelve, que es una montaña rusa, que van de la risa al llanto y nuevamente a la risa. Y eso es lo que Federico buscó desde la escritura”.

«Seis, todos somos culpables»: ficha técnica y funciones

Dirección: Federico Roca y Ana María Alonso.

Actúan: Analía Calvo, Ariel Azcurra, Bárbara Veselis, Alejandra Kasján Maroa, Nahuel Hernández y Fernando Lesa Brown.

Coreografías: Florencia Arienti.

Fotografía: Emiliano Ortíz.

Diseño de luces: Alejandro Cabrera.

Asistencia de vestuario y diseño gráfica: Yazmín Mer.

Funciones: viernes de marzo y abril a las 21.30.

Teatro Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

Reservas al 299 154117209.