Estreno de cine: «El planeta de los simios», nuevo líder, nueva era

Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La historia lleva en el cine 56 años. Desde la primera versión a este regreso, “El Planeta de los simios” tuvo altos y bajos, momentos buenos, regulares y mejores. Desde ayer, está disponible en los cines “El planeta de los simios: Nuevo reino”, dirigida por Wes Ball , una especie de reset para un otro arranque.

La nueva historia transcurre varias generaciones en el futuro, tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras. Así vive el clan del que forman parte Noa, Anaya y Soona, en medio de una armónica vida común, con respeto a los mayores, con camaradería, haciendo carne la causa por la que Caesar entregó su vida.



Pero, la paz dura poco: una noche, un comando de gorilas llega dispuesto a arrasar con la aldea, y asesina o secuestra a buena parte de los chimpancés . Noa es de los pocos que sale con vida, así que se su vida será, a partir de entonces, el camino del héroe. En ese andar, se cruza con el orangután Raka y una humana.

Has recorrido un largo camino



La primera película de “El planeta de los simios” es de 1968 y, dirigida por Franklin J. Schaffner , tuvo como protagonista a Charlton Heston . Le siguió una versión moderna en manos de Tim Burton. Y después llegó la trilogía que es la que retoma la nueva película. Aquella trilogía arrancó en 2011 con “El planeta de los simios: (R)evolución”, dirigida por Rupert Wyatt, que recaudó 480 millones de dólares ; siguió con “El planeta de los simios: confrontación,” dirigida por Matt Reeves, de 2014, que recaudó más de 710 millones de dólares en todo el mundo, y concluyó con “El planeta de los simios: la guerra”, también dirigida por Reeves, en 2017 con una recaudación de 490 millones de dólares a nivel mundial.

El origen de la historia es un virus creado por el hombre que, probado en monos les da a ellos inteligencia y que luego se disemina por el mundo. El origen de la historia muestra la destrucción de la humanidad y el ascenso de las especies de simios.



Lo que hizo germinar la idea en el director Balls ocurrió en su infancia. Lo cuenta él: “recibí el VHS de la película de 1968 “El planeta de los simios, protagonizada por Charlton Heston, y la miré una y otra vez durante años. Me parecía una epopeya histórica. Este astronauta que viaja en el tiempo cae en un mundo que parecía medieval, poblado por estos simios. Fue lo primero que vi de ciencia ficción. La revelación final fue impactante y despertó mi fascinación con el tema del fin del mundo”, contó durante las entrevistas por su nuevo filme.

. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.



Balls, director también de “Maze Runner: correr o morir”, Maze Runner: Prueba de Fuego y Maze Runner: La Cura Mortal”, recibió en 2019 la propuesta de revivir la icónica franquicia del Planeta de los simios”, pero no le interesó. “La verdad es que al principio les dije ‘ni loco’ –admite Ball–. ¿Cómo se hace para continuar esas tres últimas películas? No me interesaba seguir las aventuras del hijo de César, aunque ahí hay una historia interesante que contar. Al mismo tiempo, no quería abandonar lo que habían creado Matt Reeves y Rupert Wyatt en la trilogía de César. Lo que habían hecho era realización cinematográfica fenomenal”.

© 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.



“En cuanto a la historia, estas películas resuenan en la gente porque tienen conceptos de ciencia ficción y tocan temas humanos –continúa Ball–. Tratan temas de clase, de raza, de lo que significa ser humano, y nos permiten mirar, analizar y precisar temas profundos sobre nosotros mismos. Son un reflejo de la sociedad y nos llevan a contemplar los problemas que enfrentamos los humanos a través de la lente de este mundo fantástico.”

Pero una semana más tarde, surgió una idea en la mente de Ball. Fue un concepto que inmediatamente lo animó: que la película transcurriera cientos de años después de la muerte de César, y que fuera una historia de un tono diferente, más como una aventura. “Esta es la historia de un simio joven e ingenuo que no sabe nada del mundo exterior, que es un mundo en el que César se ha convertido en una leyenda –explica Ball–. Si las últimas tres películas eran los simios en su edad de piedra, ahora están entrando en la de bronce. Comenzamos a ver culturas que se desarrollan dentro de clanes diferentes. Vemos lo que pasa en el mundo que quedó, qué fue lo que se erosionó con la ausencia de la humanidad”.

Una secuencia de apertura visualmente impresionante, en la que Noa –el joven simio que protagoniza la historia– escala una estructura montañosa llena de vegetación para buscar un huevo de águila, fue el segundo elemento del concepto de Ball. “El tercer elemento fue una figura adversaria a Noa, el personaje que se convierte en Próximus César en el guion. El antagonista conoce el mundo del pasado y quiere rescatar los artefactos de esa época para construir un reino en el cual los simios avanzados tengan la primacía”.



Protagonizada por Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon y William H. Macy, la película presenta nuevos personajes e historias, pero para los fans , hay referencias a César, a quien Ball considera “uno de los grandes protagonistas de la historia del cine”.

“César está presente en esta nueva película, espiritualmente, en todo –explica Ball–. Sus ideas de moralidad y decencia, y su relación con los humanos, todo explorado a través de una lente casi mítica”, dijo.



Para Ball, este filme no es una secuela, sino que labra su propio camino. “Estamos en el mismo universo, pero es una historia sobre renacimiento y un nuevo comienzo, un capítulo nuevo en este extenso legado de películas –dice–. Se me ocurrió un concepto simple, el de una historia de maduración de un joven simio y los extraordinarios sucesos que lo obligan a salir a un mundo que no conoce en absoluto. La película es sobre la educación y el despertar de Noa a un mundo más amplio y a ideas más elevadas”.

“Es un mundo romántico, no un mundo apocalíptico y destruido”, asegura Ball.