La cuenta regresiva para la llegada de Frozen, el musical, a la Argentina comenzó con una emotiva sorpresa. Después de un multitudinario casting, la producción confirmó que Ema Giménez Zapiola será la encargada de interpretar a Elsa en el espectáculo que desembarcará en la calle Corrientes en 2027.

La actriz consiguió el papel tras superar un exigente proceso de selección en el que participaron más de mil artistas de la Argentina y del exterior.

La impactante sorpresa que recibió la protagonista de Frozen

Para comunicarle la noticia, Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg organizaron un particular operativo en complicidad con su familia.

La actriz llegó con los ojos vendados al Obelisco porteño. Al descubrirse el rostro, encontró cinco pantallas gigantes sobre la avenida 9 de Julio que anunciaban su elección como protagonista del musical.

Detrás de ese momento hubo varias instancias de selección: de las más de mil postulantes, cien fueron convocadas a las pruebas presenciales y únicamente diez llegaron a la etapa decisiva.

Quién es Ema Giménez Zapiola, la actriz que interpretará a Elsa

La artista cuenta con experiencia en el teatro musical. Su interpretación de Natalie en Casi normales inmersivo le valió una nominación a los Premios Hugo como revelación femenina.

Actualmente integra el elenco de La mejor de mis bodas y también participará de Querido Evan, cuyo estreno está previsto para enero de 2027.

En Frozen compartirá protagonismo con Albana Fuentes, quien interpretará a Anna después de haber encarnado a Ariel en la versión argentina de La Sirenita.

Cuándo se estrena Frozen, el musical, en Argentina

La adaptación teatral de la exitosa película animada de Disney llegará el 20 de mayo de 2027 al Teatro Gran Rex, en Buenos Aires.

El espectáculo contará con dirección general de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, coreografías de Analía González, dirección vocal de Sebastián Mazzoni y diseño escenográfico de José Ponce Aragón.

La historia recuperará las aventuras de las hermanas Anna y Elsa en el reino de Arendelle, con las canciones que conquistaron al público internacional, entre ellas Libre soy.

Frozen, el musical: dónde comprar las entradas

Las localidades ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada, con una promoción de seis cuotas sin interés para quienes abonen con tarjetas Santander Visa.

La llegada de Frozen representa una nueva apuesta de los productores que estuvieron detrás de grandes éxitos del teatro musical argentino, como Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate.