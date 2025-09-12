Germen, el ciclo que presenta teatro y música en Roca, este domingo

Marginados, la productora roquense conformada por Rodrigo Modesto Durval, Núñez Huilen Sofía y Sergio “El Negro” Benítez, organiza Germen, un encuentro transdisciplinar de artes que se realizará este domingo desde las 15 en Casa de la Cultura ( 9 de Julio 1043, Roca).



Marginados es una productora cultural independiente que nació del programa radial del mismo nombre, impulsada por la pasión compartida por el teatro, la danza y la escenografía. De este recorrido surge L.I.A.M. (Laboratorio de Arte Marginal), un espacio de creación colectiva que en esta primera edición presenta la obra Te Busco, de Carlos Mena.

Te Busco, una sinopsis



Escrita por Carlos Mena, Te Busco aborda el universo del encierro y las múltiples aristas de la marginalidad, con escenas atravesadas por la violencia estructural, la resistencia y la esperanza. La trama despliega historias íntimas que ocurren dentro de la cárcel.

Con un lenguaje crudo y poético, la obra rompe la cuarta pared, interpela directamente al espectador e invita a ponerse en la piel del otro.



Actúan Andrea Soledad Olmedo, Lucas Cáceres, Julieta Abrego, Máxima Nahir Valdebenito Lepoivre, María Andrea “La Tana” Damen, Guillermo Huayquimil, Patricia Leiva, Diego Martín Valdebenito, Huilen Sofía Núñez, Carlos Mena, Sergio “El Negro” Benítez y Nahuel Bravo.

Cronograma de Germen



15 hs – Feria de Emprendedores + Muestra de Artes Visuales (Artes Cisquences)

19:30 hs – Obra teatral Te Busco de Carlos Mena

22:30 hs – Desglose de la obra con Carlos Mena y Lucía Coronel

23:00 hs – Sulupé, música latinoamericana

Entradas: obra de teatro + Sulupe, 1 x 30 mil, 2 x 40 mil. Jubilados y estudiantes 20 mil

Entrada para ver solo Sulupe 8 mil. Entradas disponibles en @liam.marginados o al 2995321184 – 2984870228.