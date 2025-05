«Hasta que el cielo nos reúna», una serie surcoreana a la que hay que animarse en Netflix

El y ella tenían un amor incondicional que supieron sostener por muchos años, hasta que la muerte los separa. Pero no será para siempre. «Hasta que el cielo nos reuna», es una serie surcoreana que propone imaginar, planear y pensar sobre la vida en otro plano. Salió el mes pasado y es una de las 15 más vistas de Netflix, sin contar con «El Eternauta», por supuesto.

Hae-sook es una mujer de 80 años que muere y «asciende al más alla». Y allí tendrá la oportunidad de reencontrarse con su esposo Nak-joon, que falleció años antes que ella. El reencuentro se puede pensar emotivo y feliz. Pero, a esa altura la serie aún no lleva contado ni media parte del primer capítulo.

Ella se ve en el cielo con un aspecto igual al que tenía en la vida terrenal, pero su amado tiene una apariencia de un joven de 30 años. Allí comienza el desenlace de una historia que promete emocionar hasta las lágrimas.

Qué pasara con estos dos enamorados es algo que no se va a revelar por lo menos por acá. Porque quizás hasta no sea el nudo central de la historia. Este drama propone además, una mirada imaginaria de cómo sería reencontrarse con las mascotas perdidas allá en el cielo. ¿Con ellas pasará los mismo que con las personas? ¿Estarán iguales?, pues no.

La protagonista se encuentra en «Hasta que el cielo nos reuna», con una dama muy elegante y refinada que le llama poderosamente la atención. Hae-sook se reencuentra con su amada gata Sonya, pero en un principio no sabe que es quien fuera su mascota. Entre la dama y la gata hay una similitud.

La mujer de 80 entabla una conversación con esa misteriosa mujer y todo parecía normal hasta que la joven tira una botella de agua delante de ella. Allí se despiertan todos los recuerdos de su fiel personaje felino.

«Hasta que el cielo nos reúna» muestra además, cómo se verían los perros transformados en humanos y su conmovedora reacción al reunirse con sus dueños tras la muerte.

Una trama en 12 partes

La serie, que tiene 12 capítulos en total, está dirigida por Kim Seok-yoon (La luz en tus ojos), quien brindó algunos detalles sobre la producción poco antes de su estreno global.

“Es una obra planeada y creada desde el principio con Kim Hye-ja en el papel principal”, afirmó el cineasta durante una conferencia de prensa ofrecida el 11 de abril pasado.

Y agregó: “Se trata de un tipo de proyecto hecho a medida. Los demás actores también aceptaron unirse desde la fase de planificación, incluso antes de que hubiera un guión. Así que fue más como si hubiéramos diseñado los personajes sabiendo quién los interpretaría”.

Los primeros cuatro episodios se encuentran disponibles para ver en Netflix, mientras que el resto continuarán siendo estrenados los sábados y domingos hasta culminar su emisión el próximo 25 de mayo.