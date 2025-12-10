La Orquesta Sinfónica de Neuquén llevó el tango y el rock nacional a Colombia

Once músicos neuquinos, impulsados por la pasión y el esfuerzo personal, viajaron a Colombia para realizar un intercambio cultural. Liderados por el director Pablo Sobrino, dictaron clases magistrales y ofrecieron conciertos en Guatapé, Medellín y Titiribí. Buscaron sembrar un lazo de hermandad musical entre los dos países latinoamericanos.



La reciente gira de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Neuquén se convirtió en el punto culminante de un vínculo de casi dos décadas de Sobrino con Colombia. El objetivo principal de este viaje fue consolidar un lazo formal entre la Subsecretaría de Cultura de Neuquén y las autoridades de cultura y turismo de Antioquia.



La delegación viajó con recursos propios, una muestra del compromiso de los músicos con su arte. La misión era doble: capacitar a jóvenes colombianos y exponer el rico repertorio argentino, desde el tango y el rock nacional hasta el himno de la provincia de Neuquén.

«Esa calidez nos llegó al alma»: la experiencia de la Orquesta Sinfónica en Colombia



Facundo Sánchez, trombonista de 26 años y músico profesional de la orquesta desde 2023, compartió su emoción por lo aprendido en la experiencia. “Estuvimos una semana con la banda sinfónica de Guatapé. Fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Los chicos y los profesores nos recibieron con mucho cariño. Al ser un pueblito, absorbimos mucho de su cultura. Esa calidez nos llegó al alma”, relató sobre la primera etapa.



La semana de ensayos y clases magistrales en Guatapé cerró con dos grandes presentaciones. El sábado, un concierto al aire libre llenó de música la plaza principal. El domingo, la emoción se trasladó a la catedral, completando una semana de intensa comunión artística con la comunidad.



La siguiente etapa se desarrolló en Medellín e incluyó una visita a Titiribí, un pueblo cafetero. Allí, la jornada comenzó con una inmersión en la cultura local. La delegación visitó una finca cafetera, probó el café y aprendió sobre su proceso de elaboración. La tarde se dedicó a la enseñanza, con clases por filas y una presentación final con la banda sinfónica de Titiribí.



Sánchez destacó que el intercambio fue mucho más allá de la música. “Se notaba en sus preguntas que deseaban aprender. Además de lo musical, mostraron un gran interés por todo lo que es Argentina. Nos preguntaron mucho sobre fútbol, el mate y nuestras costumbres”, comentó. La curiosidad de los jóvenes colombianos creó un genuino puente de hermandad cultural.



El director Pablo Sobrino concluyó que, si bien la gira fue un éxito rotundo, la formalización del apoyo institucional es fundamental. Esto permitirá que la circulación de talentos, tanto de neuquinos a Colombia como de colombianos a Neuquén, se convierta en una política pública accesible para todos, promoviendo que este tipo de experiencias se multipliquen.



Para el maestro, el valor real de la gira se mide en la transformación personal de los jóvenes. “La inmersión forzó un crecimiento acelerado que ninguna clase en casa puede dar“, afirmó y enfatizó: “Ellos vuelven con otra sensibilidad y un respeto inmenso por la disciplina”.