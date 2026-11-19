Eleonora Wexler volvió a referirse a uno de los trabajos más significativos de su carrera: la película Yo nena, yo princesa, que regresó a las salas de cine durante noviembre, en el marco del Mes del Orgullo. La actriz, que interpretó a Gabriela Mansilla, madre de Luana, la primera niña trans de Argentina en obtener su DNI con su identidad de género, destacó la importancia de mantener vigente una historia que abrió el debate sobre los derechos de las infancias trans.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Wexler reflexionó sobre el impacto social de la película y recordó cómo fue el proceso de construcción de su personaje. La actriz consideró que la producción continúa siendo necesaria, especialmente en un contexto en el que persisten situaciones de discriminación y violencia.

Eleonora Wexler habló del regreso de “Yo nena, yo princesa” a los cines

La película, dirigida por Federico Palazzo, volvió a proyectarse en la Sala Lúcida, ubicada en el barrio porteño de Saavedra, como parte de las actividades vinculadas con el Mes del Orgullo.

El reestreno se produjo pocos días después de que un niño trans de 12 años fuera agredido físicamente por adolescentes en la costanera de Santa Fe, un episodio que volvió a poner en discusión la violencia y la discriminación.

En ese contexto, Wexler destacó la importancia de que la historia de Luana continúe llegando al público.

“Es una película necesaria y que educa. Que dentro de este contexto cultural siga teniendo visibilidad es un enorme aporte social”, expresó.

La actriz sostuvo que el cine puede contribuir a generar conversaciones sobre realidades que muchas veces permanecen invisibilizadas.

Cómo se preparó Eleonora Wexler para interpretar a Gabriela Mansilla

Uno de los mayores desafíos de la actriz fue interpretar a una persona real, cuya historia tuvo una importante repercusión en Argentina.

Para construir su personaje, Wexler mantuvo encuentros con Gabriela Mansilla, la madre de Luana, quien participó del proceso de realización de la película.

La actriz recordó que la producción se llevó adelante durante la pandemia y que el director Federico Palazzo realizó un intenso trabajo de preparación.

“Ella me recibió en su casa. Tuvimos varias reuniones en conjunto con el director”, contó.

Esos encuentros le permitieron conocer de cerca las experiencias familiares que inspiraron la historia.

“Una gran posibilidad como artista y como persona”: la reflexión de Wexler

Al recordar su participación en la película, Eleonora Wexler destacó que el proyecto trascendió lo estrictamente profesional.

La actriz señaló que la historia representa una lucha por el reconocimiento de derechos que durante años encontró obstáculos.

“Es la demostración de una enorme lucha ganada”, sostuvo.

También recordó que la familia atravesó un largo recorrido antes de encontrar espacios donde pudiera contar su experiencia y reclamar el reconocimiento de la identidad de Luana.

Para Wexler, interpretar a Gabriela Mansilla significó involucrarse en una historia que abrió nuevas conversaciones en la sociedad argentina.

La actriz definió esa experiencia como una gran posibilidad de crecimiento artístico y personal.

De qué trata “Yo nena, yo princesa”, la película basada en una historia real

Yo nena, yo princesa reconstruye la historia de Gabriela Mansilla y su hija Luana, una niña que desde sus primeros años manifestó una identidad de género diferente de la que le habían asignado al nacer.

Gabriela es madre de mellizos y comienza a advertir que una de sus hijas atraviesa un profundo sufrimiento porque su entorno no reconoce su identidad.

La película muestra las dificultades que enfrenta la familia al buscar respuestas en profesionales de la salud, instituciones educativas y organismos públicos.

También retrata los conflictos familiares y el proceso de aceptación, especialmente dentro de la relación de pareja.

Con el acompañamiento de organizaciones de diversidad sexual y en el marco de la Ley de Identidad de Género, Gabriela inicia un recorrido para lograr que el Estado reconozca el nombre y la identidad de su hija.

Luana se convirtió en la primera niña trans de Argentina en obtener su DNI con su identidad de género a los seis años, un acontecimiento que marcó un precedente en el país.

Por qué “Yo nena, yo princesa” volvió a proyectarse en noviembre

El regreso de la película se enmarca en las actividades culturales organizadas durante el Mes del Orgullo.

La propuesta busca recuperar producciones que abordan las experiencias de la comunidad LGBT+ y generar espacios de reflexión a través del cine.

En este caso, la historia de Luana Mansilla permite abordar temas como la identidad, la aceptación familiar, el acceso a derechos y las dificultades que enfrentan las infancias trans.

Para Eleonora Wexler, la posibilidad de que la película vuelva a encontrarse con el público representa una oportunidad para mantener vigente una historia que, además de marcar su carrera, considera importante desde el punto de vista social.