El cordobés Emilio Cubría impartirá justicia en la final de la Liga Deportiva Confluencia. (Foto: APAF)

Deportivo Roca y Atlético Regina se pusieron de acuerdo y eligieron al árbitro principal de la final de desempate del torneo Clausura de la Liga Deportiva Confluencia.

El partido por el título se jugará en la cancha de Unión de Allen, sede neutral, el próximo lunes 23 de noviembre a las 16 horas y tendrá como juez principal al cordobés Emilio Cubría. La fecha se pensó porque es feriado.

El Naranja y el Albo tuvieron el mismo verdugo en el Regional Amateur. Los dos perdieron por penales contra Jorge Newbery de Carmen de Patagones. Sin ese objetivo, ambos pondrán todas sus fichas en el título de Liga. Para Atlético la motivación es especial, ya que puede ser tricampeón.

En el caso del Depo, buscará volver a ser campeón después de tres años. Su última conquista fue en el Apertura 2023, por penales ante Cipolletti. Los ganadores posteriores fueron Círculo Italiano, La Amistad (2) y Regina (2).

Roca tuvo una buena noticia en la previa porque podrá contar con Carlos López. El capitán y Luciano Roberti vieron la roja en el triunfo contra Cimac, que tuvo un polémico arbitraje.

Sin embargo, el Tribunal de Disciplina hizo lugar al descargo del Naranja y López fue eximido de sanción, mientras que Roberti recibió tres fechas de suspensión.

El desempate se da después de que los dos equipos terminaran el Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados: 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.