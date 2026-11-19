La renovación del Consejo de la Magistratura quedó trabada en medio de una disputa política y judicial justo cuando vencieron los mandatos de los integrantes salientes. Aunque el funcionamiento administrativo del Poder Judicial no se interrumpe, la demora en completar el cuerpo posterga el primer plenario y anticipa un escenario de mayor fragmentación para designar o acusar jueces.

Jueces, abogados, el representante del Poder Ejecutivo y uno de los académicos ya tienen lugares asignados o juraron ante el titular de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti. El nudo central pasa por los ocho lugares legislativos —cuatro en Diputados y cuatro en el Senado— y por la segunda banca académica, que se definirá en los tribunales.

La pulseada en Diputados y los gobernadores

Según La Nación, en la Cámara baja, las negociaciones por la tercera banca de consejeros trabaron la sesión y expusieron el peso de los mandatarios provinciales frente al oficialismo y la oposición.

Provincias Unidas: los legisladores alineados con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) reclamaron ese lugar para el cordobés Juan Brügge , bloqueando en los hechos el inicio del debate en el recinto.



los legisladores alineados con los gobernadores (Córdoba) y (Santa Fe) reclamaron ese lugar para el cordobés , bloqueando en los hechos el inicio del debate en el recinto. El PRO y el oficialismo: el bloque que responde a Cristian Ritondo negocia con el oficialismo para postular a Florencia De Sensi , una jugada que dejaría sin renovación al larretista Álvaro González .

el bloque que responde a negocia con el oficialismo para postular a , una jugada que dejaría sin renovación al larretista . La Libertad Avanza: Ya tiene acordados dos lugares —además del viceministro de Justicia Santiago Viola como representante del Ejecutivo— para Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo , ambos cercanos a los Menem.



Ya tiene acordados dos lugares —además del viceministro de Justicia como representante del Ejecutivo— para y , ambos cercanos a los Menem. Unión por la Patria: pasa de dos consejeros a uno con la designación de Guillermo Michel, hombre cercano a Sergio Massa avalado por Cristina Kirchner, en reemplazo de Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

El Senado, la primera minoría y el factor neuquino

En la Cámara alta, la discusión gira en torno a qué bloque ostenta la «primera minoría» para repartir las dos bancas mayoritarias y las dos restantes.

En su informe, La Nación indica que tras el regreso del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista de José Mayans, el peronismo sumó 22 senadores —uno más que La Libertad Avanza—, pero el oficialismo objeta el cálculo y pide tomar la composición del 1° de marzo.

Patricia Bullrich y Mayans acordaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel defina mediante decreto, aunque en ambos sectores prevén que la disputa podría llegar a la Justicia. Entre los nombres en danza aparecen Wado de Pedro (y eventualmente Florencia López) por el peronismo, Nadia Márquez y Belén Montes de Oca por La Libertad Avanza, y una definición pendiente entre Eduardo Vischi y Maximiliano Abad por el radicalismo.

Estamentos técnicos, votos ajustados y un quorum exigente

La disputa de espacios también se sintió en los estamentos no legislativos y en la elección de jueces y abogados, donde se reflejaron alineamientos políticos y provinciales.

Abogados: Juraron Alberto Biglieri , Claudia Sarmiento (respaldada por el gobernador Marcelo Orrego ), Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene .



Juraron , (respaldada por el gobernador ), y . Jueces: Juraron Marcelo Gallo Tagle , Juan Manuel Culotta , Gabriela Vázquez y Paula Castro .



Juraron , , y . Academia: Diego Molea ya está definido, mientras que la segunda plaza se dirimirá en una audiencia ante la jueza María Servini por diferencias entre la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional.

Con un cuerpo de 20 miembros, el quórum exige 12 consejeros y aprobar una terna o acusar a un magistrado requiere dos tercios de los presentes (14 votos con asistencia plena). Con siete votos alcanza para bloquear una decisión y ningún sector reúne esa mayoría propia, lo que anticipa negociaciones caso por caso en cada concurso y expediente disciplinario.