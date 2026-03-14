Lollapalooza Argentina 2026: quiénes se presentan este sábado y a qué hora toca Paulo Londra

El Lollapalooza Argentina 2026 continúa este sábado con una de las jornadas más esperadas del festival en el Hipódromo de San Isidro, donde miles de fanáticos se reunirán para ver a algunos de los artistas más populares del momento.

Entre los nombres más destacados del día aparecen Chappell Roan, Lewis Capaldi, Addison Rae y Paulo Londra, quienes encabezan una grilla que combina pop internacional, música urbana y nuevas figuras de la escena global.

Chappell Roan, una de las artistas más esperadas del festival

La gran figura del sábado será Chappell Roan, la cantante estadounidense que se convirtió en uno de los fenómenos del pop en los últimos años.

La artista, cuyo nombre real es Kayleigh Rose Amstutz, alcanzó fama internacional tras el lanzamiento de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess en 2023.

Canciones como “Good Luck, Babe!”, “Hot to Go!” y “Red Wine Supernova” impulsaron su carrera y acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

En 2026 fue reconocida como artista revelación en los Premios Grammy, consolidando su presencia en festivales internacionales como Coachella y Lollapalooza.

Lewis Capaldi vuelve a los escenarios internacionales

Otro de los artistas que se presentará en el festival será Lewis Capaldi, el cantante escocés conocido por baladas como “Someone You Loved”, uno de los mayores éxitos del pop de los últimos años.

Capaldi regresó a los escenarios tras una pausa en su carrera vinculada al síndrome de Tourette y volvió a presentarse en grandes festivales internacionales, incluyendo Glastonbury.

Su estilo emocional y su potente voz lo convirtieron en uno de los artistas más escuchados del pop contemporáneo.

Addison Rae: de TikTok al escenario global

El line up del sábado también incluye a Addison Rae, una de las influencers más famosas del mundo que en los últimos años consolidó su carrera musical.

La artista comenzó su popularidad en TikTok en 2019 y luego lanzó su carrera en la música con el single “Obsessed”.

En 2024 presentó su álbum debut “Addison”, con un estilo pop y hyperpop que la posicionó dentro de la nueva generación de artistas del género.

Su crecimiento en la industria la llevó incluso a recibir una nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo en 2026.

Paulo Londra, el único headliner argentino del festival

Entre los artistas argentinos del festival se destaca Paulo Londra, quien será el único headliner nacional de Lollapalooza Argentina 2026.

El cordobés se presentará este sábado a las 19 en el Samsung Stage, luego de su reciente paso por el Festival de Viña del Mar.

En los últimos días, el cantante también fue noticia por el nacimiento de Justina, su tercera hija, y por anunciar cambios importantes en su vida personal, como dejar el alcohol y el tabaco.

Con éxitos como “Adán y Eva”, Londra promete uno de los shows más convocantes de la jornada.

Un sábado con pop internacional y figuras globales

La presencia de Chappell Roan, Lewis Capaldi, Addison Rae y Paulo Londra confirma la apuesta del Lollapalooza Argentina 2026 por artistas que marcan tendencia en la música actual.

El festival, uno de los eventos musicales más importantes del país, vuelve a reunir en el Hipódromo de San Isidro a miles de personas en una celebración de diversidad musical, pop global y nuevos talentos.

Fuente: Infobae.