Marvel Studios volvió a revolucionar a sus fanáticos con el lanzamiento del tráiler final de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de 2026, que reunirá a personajes de diferentes generaciones del universo cinematográfico.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el nuevo adelanto permite conocer detalles de la trama y confirma el protagonismo de Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans.

La producción, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, llegará a los cines argentinos el próximo 17 de diciembre.

De qué trata Avengers: Doomsday

La historia retoma los acontecimientos de Avengers: Endgame, película estrenada en 2019, en la que Steve Rogers decidió abandonar su vida como Capitán América para permanecer junto a Peggy Carter.

Sin embargo, su tranquilidad se verá interrumpida por la llegada de los Cuatro Fantásticos, quienes buscarán incorporarlo nuevamente a la lucha.

El personaje deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones y enfrentarse a una amenaza que pone en peligro la supervivencia de diferentes universos.

El adelanto anticipa una batalla de enormes dimensiones en la que los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men deberán unir fuerzas.

Robert Downey Jr. regresa a Marvel como Doctor Doom

Uno de los mayores atractivos de la película será el regreso de Robert Downey Jr., aunque esta vez en un papel completamente diferente al que lo convirtió en una de las principales estrellas de Marvel.

Después de interpretar durante más de una década a Iron Man, el actor asumirá el rol de Victor von Doom, uno de los villanos más emblemáticos de los cómics.

Su aparición representa un nuevo desafío para los superhéroes y uno de los principales interrogantes de la producción.

Qué superhéroes estarán en Avengers: Doomsday

La película reunirá a un elenco de figuras reconocidas, entre ellas:

Chris Evans como Steve Rogers.

Chris Hemsworth como Thor.

Pedro Pascal como Reed Richards.

Vanessa Kirby como la Mujer Invisible.

Joseph Quinn como la Antorcha Humana.

Ebon Moss-Bachrach como La Mole.

Sebastian Stan como el Soldado del Invierno.

Florence Pugh como Yelena Belova.

Letitia Wright como Black Panther.

Simu Liu como Shang-Chi.

Además, regresarán personajes emblemáticos de los X-Men, como Magneto, Cíclope, Bestia, Mística, Nightcrawler y Gambito.

La incorporación de estas figuras permitirá conectar distintas franquicias cinematográficas que durante años desarrollaron sus historias de manera independiente.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en Argentina

La nueva película del universo cinematográfico de Marvel tendrá su estreno en los cines argentinos el jueves 17 de diciembre de 2026, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Con el regreso de algunos de sus personajes más populares y una historia centrada en el multiverso, Avengers: Doomsday se perfila como una de las grandes apuestas cinematográficas de fin de año.