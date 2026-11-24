Después de más de una década de ausencia, Faith No More confirmó su regreso a la Argentina con un espectáculo que reunirá a tres referentes internacionales del rock y el metal: la banda californiana, Alice in Chains y Mastodon.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el recital se realizará el domingo 7 de noviembre de 2027 en el estadio de Ferro, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de una gira sudamericana que también incluirá presentaciones en Brasil y Chile.

Las entradas ya están a la venta y cuentan con una alternativa de financiación en cuotas sin interés.

Faith No More en Argentina: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Entrada Uno, con diferentes medios de pago y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Ciudad.

Según informó Ámbito, los precios anunciados para las diferentes ubicaciones son:

Popular Oeste: $130.000.

$130.000. Campo con acceso a Popular Este: $180.000.

$180.000. Platea Sur Preferencial: $265.000.

A estos valores se les deberá sumar el cargo por servicio correspondiente.

Faith No More: un regreso esperado después de 12 años

La banda volverá a encontrarse con el público argentino con una formación integrada por Mike Patton, Billy Gould, Mike Bordin, Roddy Bottum y Trey Spruance.

El regreso de Spruance a la guitarra representa una de las grandes novedades de esta nueva etapa. El músico había participado en la grabación de King for a Day… Fool for a Lifetime, uno de los álbumes más reconocidos del grupo, publicado en 1995.

Con discos como The Real Thing y Angel Dust, Faith No More revolucionó el rock alternativo al combinar elementos del metal, el funk y el hip hop, con una propuesta que influyó en bandas como Korn, Slipknot y System of a Down.

Alice in Chains y Mastodon completarán una noche histórica

El espectáculo contará con dos invitados especiales que poseen una extensa trayectoria dentro de la música internacional.

Alice in Chains fue una de las agrupaciones fundamentales del movimiento grunge de Seattle, con trabajos emblemáticos como Dirt y Jar of Flies.

Por su parte, Mastodon se consolidó como uno de los grandes exponentes del metal progresivo contemporáneo, con álbumes como Leviathan, Blood Mountain y Crack the Skye.

Las fechas de la gira sudamericana de Faith No More

La gira de las tres bandas incluirá cuatro presentaciones en Sudamérica:

29 de octubre de 2027: San Pablo, Brasil.

San Pablo, Brasil. 31 de octubre de 2027: Curitiba, Brasil.

Curitiba, Brasil. 4 de noviembre de 2027: Santiago de Chile.

Santiago de Chile. 7 de noviembre de 2027: Buenos Aires, Argentina.

Con producción de Fénix Entertainment, el recital en Ferro marcará el cierre de la gira regional y uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores del rock alternativo y el metal en la Argentina.