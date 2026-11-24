En estos tiempos tan tormentosos, de tanta vertiginosidad, de padres ocupados y necesitados de que sus niños se entretengan rápido, y les permitan continuar con sus ocupaciones, trabajos o aún propias diversiones; donde es muy cuestionada la posibilidad de una crianza con dedicación exclusiva, pareciera que pensar en las necesidades y derechos de los niños ha quedado ya enterrado en el pasado.

Pero hay una contracara de esto.

En la Declaración de los derechos del niño, del año 1959, se articulan 4 principios y derechos esenciales.

1- Definición de niño.

2- Derecho a la no discriminación.

3- Interés superior del niño.

4- Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.

Y luego los más conocidos en general pero que pareciera fueran escritos sobre el agua …

• Derecho a expresar su opinión libremente.

• Derecho a la salud y servicios médicos.

• Derecho a la educación.

Y el más importante de todos …

• ¡Protección contra la explotación laboral, el abuso y la violencia!

Temas como el maltrato, abuso, explotación laboral, violencia sobre los niños, en la actualidad y en todo el mundo siguen siendo motivo de denuncias y suma preocupación, lamentablemente para no todos los estados.

Pero, ¿qué necesitan los más pequeños desde siempre?, ¿qué los hace felices, aún en situaciones de extrema vulnerabilidad, como es una guerra?

Podemos responder muchas cosas, pero hay solo una que necesitan: jugar.​

El juego, además de diversión es canalización de angustias, es el desarrollo de sus subjetividades, es su forma de vivir y mostrar cómo ve el mundo y que le pasa en ese mundo, que no es el mismo que el nuestro. El juego es la actividad esencial para el despliegue de sus capacidades físicas y emocionales.

Es además el motor del aprendizaje, pueden fantasear roles y volcar miedos y frustraciones, aprenden a empatizar, poniéndose en el lugar del otro. Comparten, esperan, siguen reglas, aprenden a negociar y así a resolver conflictos con otros/as.

Entonces pensemos que con muy poquito, jugar con ellos/as ¡es darles tanto! Es atender a un aspecto del desarrollo que no se asiste de ninguna otra manera.

Las niñeces siguen estando muy desatendidas, pues pareciera que las proyecciones futuras no las tienen en cuenta. Los mercados apuntan a colectivos sustanciosos como las mascotas, las adolescencias y las infancias, pero no como una forma de conseguir confort futuro sino para encontrar dividendos económicos formidables.

Si pudiéramos volver al juego simple, compartido, ¡se recuperaría un material humano muy importante! Así, de una manera muy sencilla.

Un discípulo de Sigmund Freud, llamado Sandor Ferenczi sostuvo en el año 1928 que es la familia la que debe adaptarse a la llegada del niño y no al revés. Ya en épocas tan tempranas se acentuaba la importancia de atender las necesidades de los “locos bajitos”.

El psicoanálisis siempre ha tenido presente que el tratamiento, mejoría, modificación de síntomas etc. será una de las formas más efectivas para que los humanos seamos cada vez más humanos.

* Licenciada en psicología, Miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (Apdeba). Especialista en niñeces y adolescencias.