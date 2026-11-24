Lo que parecía una escapada romántica por la cordillera patagónica terminó con un inesperado contratiempo para La Joaqui y Tiago PZK. Los cantantes quedaron varados en una ruta de Chubut y tuvieron que recurrir a sus redes sociales para solicitar ayuda.

Según informaron Infobae y el medio chubutense ADNSUR, la pareja se encontraba recorriendo los alrededores de Esquel cuando la camioneta en la que viajaban dejó de funcionar.

Lejos de perder el sentido del humor, los referentes de la música urbana argentina registraron el momento y lo compartieron con sus seguidores de Instagram.

La Joaqui y Tiago PZK quedaron varados en la cordillera patagónica

Con las montañas de fondo y una camioneta blanca detenida sobre la ruta, Tiago PZK grabó un video en el que explicó la situación y solicitó asistencia para remolcar el vehículo.

El cantante contó que estaban haciendo dedo mientras esperaban que alguien pudiera acercarse a ayudarlos.

En medio de la grabación, La Joaqui apareció detrás del músico y lo sorprendió con un abrazo, protagonizando una divertida escena a pesar del inconveniente.

La publicación incluía la ubicación de Esquel, Chubut, aunque el artista no precisó en qué ruta se encontraban.

Hasta el momento, no trascendieron las causas del desperfecto mecánico ni se confirmó si la pareja consiguió asistencia para continuar su viaje por la Patagonia.

La historia de amor de La Joaqui y Tiago PZK

Los músicos confirmaron su relación a fines de septiembre de 2026, cuando Tiago compartió una fotografía de ambos tomados de la mano al descender de un avión privado en La Rioja.

Desde entonces, comenzaron a mostrarse juntos en diferentes eventos musicales, viajes y publicaciones en las redes sociales.

La Joaqui explicó en una entrevista con Puro Show que ambos se conocían desde hacía varios años y habían compartido experiencias dentro del mundo del freestyle, aunque durante mucho tiempo mantuvieron únicamente una relación de amistad.

El romance se hizo público dos meses después de que la cantante anunciara su separación de Luck Ra.

Una escapada romántica por la Patagonia

Alejados de los escenarios y los compromisos profesionales, los artistas eligieron la cordillera patagónica para disfrutar de unos días juntos.

Sin embargo, su paso por Chubut quedó marcado por un episodio inesperado que rápidamente tomó repercusión en los medios nacionales.

Entre montañas, abrazos y un pedido de auxilio, La Joaqui y Tiago PZK convirtieron un contratiempo en la ruta en una nueva anécdota de su historia de amor.