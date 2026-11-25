Netflix sigue ampliando su catálogo de películas románticas y prepara una producción que reunirá a dos figuras populares del entretenimiento. Nick Jonas y Hannah Dodd, una de las protagonistas de Bridgerton, compartirán pantalla en una historia de amor ambientada durante las fiestas de fin de año.

Según confirmó la plataforma a través de su sitio oficial Tudum, la película llevará el título de The More the Merrier y estará dirigida por Ari Sandel, con guion de Tamara Chestna.

De qué trata The More the Merrier, la nueva película de Netflix

La historia gira en torno a un soltero empedernido de Manhattan, acostumbrado a dedicar su tiempo al trabajo y a disfrutar de relaciones sin compromiso.

Sin embargo, su rutina cambia por completo cuando debe hacerse cargo del bebé de su primo. Mientras intenta adaptarse a sus nuevas responsabilidades, la aparición de la madrina durante las fiestas navideñas complica inesperadamente sus planes.

Lo que comienza como un conflicto por la custodia termina dando lugar a una historia de amor que ninguno de los protagonistas tenía prevista.

Nick Jonas y una estrella de Bridgerton, la nueva pareja de Netflix

Hannah Dodd, reconocida por interpretar a Francesca en Bridgerton, dejará atrás los vestidos de época para ponerse al frente de una historia de amor contemporánea.

Por su parte, Nick Jonas no solo será el protagonista de la película, sino que también participará como productor.

La combinación de romance, humor, vínculos familiares y espíritu navideño será el eje de esta nueva apuesta de la plataforma.

Cuándo se estrena la nueva comedia romántica de Nick Jonas

Aunque Netflix todavía no confirmó la fecha de estreno, medios especializados adelantaron que el rodaje está previsto para enero de 2027, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

De cumplirse ese calendario, The More the Merrier podría formar parte de los estrenos navideños de 2027, aunque habrá que esperar el anuncio oficial de la plataforma.