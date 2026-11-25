A pocas semanas del estreno de la nueva serie de Harry Potter, Daniel Radcliffe sorprendió a los fanáticos de la saga al reconocer que no está seguro de que vaya a mirar la producción que recuperará el universo creado por J. K. Rowling.

Según publicó SensaCine este 23 de noviembre, el actor británico, de 37 años, explicó que considera cerrada aquella etapa de su carrera y que no suele dedicar demasiado tiempo a mirar series de televisión.

Daniel Radcliffe habló sobre la nueva serie de Harry Potter

El actor interpretó al joven mago durante las ocho películas de la franquicia, desde Harry Potter y la piedra filosofal, estrenada en 2001, hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2, en 2011.

Pese al vínculo que mantiene con el personaje, Radcliffe reconoció que ya pasó buena parte de su vida profesional dentro de ese universo y que actualmente tiene otros intereses.

Sin embargo, se mostró entusiasmado con la nueva generación de actores y expresó su confianza en Dominic McLaughlin, quien asumirá el papel que lo convirtió en una celebridad internacional.

También consideró que su sucesor no necesita recibir consejos de su parte y manifestó su deseo de conocerlo personalmente en algún momento.

El nuevo proyecto de Daniel Radcliffe en Netflix

Mientras crece la expectativa por el regreso de Harry Potter, el actor británico disfruta de una nueva etapa profesional.

El pasado 20 de noviembre llegó a Netflix Steps, una película animada que ofrece una reinterpretación del clásico cuento de Cenicienta, esta vez con especial protagonismo de las hermanastras.

Radcliffe presta su voz al príncipe en una producción que también cuenta con la participación de Amanda Seyfried, Ali Wong, Nikki Glaser y Peter Dinklage.

En declaraciones a la revista People, el intérprete reconoció que la paternidad despertó en él un interés especial por participar en películas destinadas a toda la familia.

Daniel Radcliffe prepara su regreso al cine con un thriller

Entre sus próximos proyectos también se encuentra Trust the Man, una película de suspenso ambientada durante la guerra de Vietnam.

La producción, escrita y dirigida por Will Graham, volverá a reunirlo con Jonathan Groff, con quien compartió escenario en el musical de Broadway Merrily We Roll Along.

El elenco también incluye a Kate Mara, Finn Wittrock, Justice Smith y Victor Garber.

Aunque todavía no se confirmó su fecha de estreno, Radcliffe manifestó su deseo de que la película pueda llegar al público durante 2027.

Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter

La nueva adaptación de los libros de J. K. Rowling tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre de 2026 en HBO y HBO Max.

La producción buscará desarrollar con mayor profundidad las historias de los siete libros originales, con un elenco completamente renovado y la participación de reconocidas figuras de la actuación británica.

Mientras tanto, Daniel Radcliffe continúa construyendo una carrera alejada del personaje que marcó su infancia y lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de su generación.